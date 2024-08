Presidente do Vietnã designado como líder do Partido Comunista

afp_tickers

3 minutos

O presidente do Vietnã, To Lam, foi designado neste sábado como secretário-geral do Partido Comunista e principal líder do país, duas semanas após a morte de seu antecessor Nguyen Phu Trong.

No Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista é o principal líder do país. Além de seu papel dentro do partido único, ele preside a Assembleia Nacional e atua como primeiro-ministro.

“Esta manhã, 3 de agosto de 2024, o comitê central do Partido (…) elegeu To Lam como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã”, anunciou a legenda.

“É uma grande honra”, reagiu To Lam, antes de afirmar que sua nomeação responde a uma “necessidade urgente”.

O presidente da China, Xi Jinping, felicitou Lam, segundo a imprensa estatal.

To Lam, 67 anos, não informou se renunciará à presidência do país ou se permanecerá no cargo, que é essencialmente protocolar.

A nomeação aconteceu duas semanas após a morte de Nguyen Phu Trong, 80 anos, que tinha mandato até 2026.

Nguyen Phu Trong comandava o Partido Comunista do Vietnã (PCV) desde 2011, o que o tornou uma das figuras políticas mais importantes da história recente do país.

Ele foi o idealizador de uma grande campanha de combate à corrupção que abalou o partido, a polícia, o Exército e a comunidade empresarial.

– Luta contra a corrupção –

“Continuarei acelerando a luta contra a corrupção, independente do alvo”, afirmou To Lam neste sábado.

“Conquistamos a confiança do povo e dos nossos amigos internacionais em nossa luta”, destacou.

To Lam nasceu em 1957 na província de Hung Yen, no que então era o Norte comunista, contrário ao Sul pró-EUA da época.

Depois de estudar na Academia da Polícia, ele passou a trabalhar no Ministério da Segurança Pública.

Em 2011, Lam entrou para o gabinete político do Partido Comunista e em 2016 se tornou ministro da Segurança.

Durante sua presidência, os dissidentes passaram a enfrentar uma vigilância maior das autoridades, acusadas de detenções arbitrárias de jornalistas, ativistas dos direitos humanos e do meio ambiente.

Uma grande operação levou milhares de pessoas à justiça por fraude e corrupção, além de ter revelado escândalos financeiros em larga escala.

“To Lam não teve medo de derrubar pessoas muito importantes e fará isso novamente”, analista Carl Thayer, professor da Universidade de Nova Gales do Sul.

Ele assumiu a presidência em maio, uma função importante, porém essencialmente protocolar, mas conseguiu nomear um parente para substituí-lo no comando da polícia.

Sob o pretexto de combater a corrupção, ele manobrou durante anos para manter seus rivais fora da disputa pela sucessão de Nguyen Phu Trong.

Sua ascensão ao poder foi marcada por um escândalo, em 2021, quando foi divulgado um vídeo em que aparece comendo um bife coberto por folhas de ouro em um famoso restaurante de Londres, logo após visitar o túmulo de Karl Marx.

bur-rr/pc/zm/fp