Putin estreita laços com presidente iraniano em reunião na Ásia Central

MOSCOU (Reuters) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nesta sexta-feira, no Turcomenistão, onde os dois líderes elogiaram os laços econômicos cada vez maiores entre seus países e visões semelhantes sobre assuntos mundiais, uma aproximação vista com preocupação pelos Estados Unidos.

Em desacordo com Washington e a União Europeia em relação à guerra da Rússia na Ucrânia — que Putin considera parte de uma luta existencial mais ampla contra um Ocidente arrogante e interesseiro — o presidente russo está interessado em aprofundar os laços com o que ele chama de Oriente Global e Sul Global.

Putin, cujo país sediará uma cúpula das nações do Brics em Kazan de 22 a 24 de outubro, convidou Pezeshkian para uma visita oficial à Rússia, proposta que o líder iraniano aceitou, de acordo com a agência de notícias estatal russa RIA.

“Econômica e culturalmente, nossas comunicações estão sendo fortalecidas dia a dia e se tornando mais robustas”, disse Pezeshkian a Putin, segundo a agência de notícias oficial iraniana Irna.

“A tendência crescente de cooperação entre Irã e Rússia, considerando a vontade dos principais líderes dos dois países, deve ser acelerada para fortalecer esses laços”, disse.

No mês passado, Pezeshkian se comprometeu a estreitar os laços de seu país com a Rússia para combater sanções ocidentais. Os dois países dizem que estão próximos de assinar um acordo de parceria estratégica, o que Pezeshkian disse nesta sexta-feira que espera que possa ser finalizado na cúpula do Brics na Rússia no final deste mês.

Os Estados Unidos veem com preocupação o crescente relacionamento de Moscou com Teerã. O país acusou o Irã de fornecer à Rússia mísseis balísticos para serem usados no conflito na Ucrânia, o que Teerã negou.

NOVA ORDEM MUNDIAL EMERGENTE, DIZ PUTIN

A Rússia afirma que a cooperação com o Irã está se expandindo em todas as áreas.

“Trabalhamos ativamente juntos na arena internacional, e nossas avaliações dos eventos atuais no mundo são muitas vezes muito próximas”, disse Putin a Pezeshkian durante a conferência na capital turcomena de Ashgabat, segundo a agência de notícias Tass.

Pezeshkian, de acordo com a Irna, observou que o Irã e a Rússia têm capacidades complementares significativas e podem ajudar um ao outro. “Nossas posições no mundo estão muito mais próximas uma da outra do que de outras”, disse, ao líder russo.

Pezeshkian havia afirmado anteriormente que Israel deveria “parar de matar pessoas inocentes”, e que suas ações no Oriente Médio são apoiadas pelos EUA e pela UE. A Rússia também criticou Israel, que diz estar protegendo sua própria segurança, por bombardear áreas civis.

(Reportagem da Reuters)