Rapper americano Travis Scott é libertado sem acusação na França

afp_tickers

2 minutos

O rapper americano Travis Scott foi libertado neste sábado (10) sem acusações depois de passar 36 horas sob custódia em Paris por suspeita de atos de violência, informou o Ministério Público da capital francesa.

O artista de 33 anos, indicado diversas vezes ao Grammy, foi preso após brigar com um de seus próprios guarda-costas em um hotel cinco estrelas em Paris.

“Travis Scott foi libertado sem acusações”, disse à AFP um representante do rapper nos Estados Unidos.

O MP confirmou hoje “o levantamento da custódia de Travis Scott, assim como o arquivamento do processo, pelo fato de o crime não ter sido suficientemente caracterizado”.

A polícia recebeu na manhã de sexta-feira uma ligação para se deslocar ao hotel Georges V, onde prendeu o cantor por “violência contra um segurança”, que interveio para separar Scott do seu guarda-costas, afirmou a mesma fonte.

O representante do artista indicou na tarde de sexta-feira que estava “em contato direto com as autoridades parisienses locais para resolver rapidamente esta situação”.

Travis Scott foi à Bercy-Arena na quinta-feira para acompanhar as semifinais do torneio olímpico masculino de basquete. Em seguida, postou imagens em uma boate em sua conta do Instagram, com 57 milhões de seguidores.

O rapper ficou conhecido em 2015 com seu primeiro álbum, “Rodeo”. Desde então se tornou uma das grandes figuras do rap nos Estados Unidos e lançou mais quatro álbuns, incluindo “Astroworld” (2018).

Seu trabalho “Utopia” foi indicado para melhor álbum de rap no Grammy Awards deste ano. Além disso, possui contratos comerciais com a Nike, a fabricante de jogos eletrônicos Epic Games e a rede de fast food McDonald’s.

Ele já teve alguns problemas judiciais nos Estados Unidos. Em junho, foi preso em Miami Beach, no estado da Flórida, por desordem pública após beber.

gd/ah/js/bc/mb/aa