Rapper Lil Nas X é preso por andar seminu em Los Angeles

O rapper americano Lil Nas X foi detido pela polícia nesta quinta-feira (21) após ser encontrado andando por Los Angeles vestindo apenas uma cueca e botas brancas de cowboy.

Um vídeo publicado no TMZ parecia mostrar o artista de “Old Town Road” quase nu enquanto desfilava pela avenida principal da cidade.

Segundo as imagens, o cantor se dirigia aos pedestres que gravavam o vídeo, dizendo a eles: “Não cheguem tarde à festa esta noite”.

Não ficou claro a que festa ele se referia nem para onde ele estava indo, enquanto caminhava pelo meio da avenida semivazia.

Em um momento, ele pediu à pessoa que estava gravando com o celular, aparentemente sentada em um carro, que lhe desse o telefone.

“Quero jogá-lo longe para que você não o veja novamente. Eu não gosto de telefones”, exclamou Lil Nas X. “Eu não disse para abaixar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso”, acrescentou, enquanto movia o dedo de forma teatral.

Um porta-voz disse à AFP que o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada da zona de Studio City pouco antes do amanhecer. “Havia um homem nu caminhando pela rua”, declarou.

“Ao chegar, o suspeito avançou contra os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um agente de polícia”, acrescentou o porta-voz, que disse não poder identificar o homem.

Fotos publicadas pelo TMZ parecem mostrar o cantor colocando um cone de trânsito na cabeça.

Não há, por enquanto, comentários de Lil Nas X nem de seus representantes sobre o caso.

