Reagrupamento Nacional, de extrema direita, lidera 1º turno das eleições parlamentares da França, diz boca de urna

PARIS (Reuters) – O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) da França liderou o primeiro turno das eleições parlamentares com cerca de 34% dos votos, segundo as pesquisas IFOP, Ipsos, OpinionWay e Elabe neste domingo.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) ficou em segundo lugar, com cerca de 29%, à frente do bloco centrista do presidente Emmanuel Macron, em terceiro lugar, com 20,5 a 23%.

Elabe disse em uma estimativa para a BFM TV que o Rally Nacional e seus aliados poderiam ganhar entre 260 e 310 assentos no parlamento no segundo turno de votação em 7 de julho, enquanto a Ipsos projetou uma faixa de 230 a 280 assentos para o RN e seus aliados em uma pesquisa para a France Television.

São necessários 289 assentos para obter a maioria absoluta na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento da França.

