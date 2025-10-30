Ricaços suíços prejudicam mais o meio ambiente

Os suíços mais ricos são os que causam mais emissões ambientais. Keystone-SDA

O 1% mais rico da população suíça emite oito vezes mais CO2 do que a metade menos abastada da população. O centro financeiro suíço também contribui enormemente para a crise climática, de acordo com um relatório da Oxfam.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Richest Swiss cause most environmental damage ler mais Richest Swiss cause most environmental damage

Deutsch de Reichste Schweizer verursachen am meisten Umweltemissionen original ler mais Reichste Schweizer verursachen am meisten Umweltemissionen

A Suíça mostra em pequena escala o que está acontecendo em todo o mundo, afirmou a organização não governamental (ONG) Solidar Suisse em um comunicado na quarta-feira (29). Poucas pessoas ricas são responsáveis pela maior parte das emissões, enquanto outras sofrem as consequências.

Isso é demonstrado pelo novo relatório da Oxfam “Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster” (“Pilhagem climática: como poucos poderosos estão levando o mundo ao desastre”), para o qual a Solidar Suisse disponibilizou os dados suíços. 82% das pessoas na Suíça pertencem ao décimo mais rico da população mundial. Neste país, uma pessoa do 0,1% mais rico produz 673 kg de CO2 por dia. Isso é 26 vezes mais do que alguém da metade mais pobre da população suíça.

Grandes bancos

O UBS forneceu mais de US$ 211 bilhões para projetos de petróleo e gás desde o Acordo Climático de Paris. Juntamente com o antigo Credit Suisse, as duas instituições financeiras suíças investiram pelo menos US$ 8 bilhões em novos projetos de carvão, petróleo e gás entre 2021 e 2022, conforme a ONG.

Ao se retirar da Net Zero Banking Alliance em março deste ano, o UBS abandonou oficialmente sua meta de harmonizar seus investimentos com a meta de 1,5 grau, acrescentou a ONG.

Em resposta a uma consulta da agência de notícias Keystone-SDA, o banco anunciou esta noite que manterá suas metas de descarbonização. Seu objetivo é reduzir as emissões financiadas pelo UBS em 70% até 2030, tomando como base o ano de 2021. “Até o final de 2023, teremos alcançado uma redução de 80% em relação a 2021”, afirmou a resposta.

Para uma política climática justa, a Solidar Suisse pediu que os ricos e as empresas fossem tributados sobre suas emissões de luxo e lucros excessivos e que a influência dos super-ricos fosse limitada, não concedendo direitos especiais às empresas e estabelecendo limites transparentes ao lobby.

A Suíça também deve expandir o financiamento climático e a cooperação para o desenvolvimento, a fim de reduzir especificamente a pobreza e a desigualdade, especialmente no Sul Global.

Adaptação: Fernando Hirschy

