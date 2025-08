Reino Unido comemora próxima entrada em vigor de acordo migratório com a França

O governo britânico celebrou nesta terça-feira (5) a proximidade da entrada em vigor de um acordo firmado com Paris que prevê o retorno à França de migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações.

Em troca, a França enviará ao Reino Unido migrantes que se encontrem em seu território, conforme o tratado, que se baseia no princípio de “um por um”.

“Hoje enviamos uma mensagem clara: se vierem ilegalmente para cá em uma pequena embarcação, correm o risco de ser devolvidos à França”, declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que acertou esse projeto com o presidente francês, Emmanuel Macron, durante sua visita de Estado ao Reino Unido em julho.

O acordo entrará em vigor na quarta-feira, informou o Ministério do Interior britânico, após ter mencionado inicialmente a data de terça-feira.

Os dois governos assinaram o texto definitivo na semana passada, e a Comissão Europeia deu seu “sinal verde para essa abordagem inovadora”, acrescentou o ministério.

O objetivo é dissuadir pessoas que desejam atravessar o canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, organizadas por redes de traficantes, e o acordo será válido até junho de 2026.

Desde o início do ano, 18 pessoas morreram tentando chegar clandestinamente à Inglaterra nesses pequenos barcos, segundo dados do Ministério do Interior francês.

A França readmitirá os migrantes que tenham chegado ao Reino Unido em pequenas embarcações e cuja solicitação de asilo não tenha sido considerada admissível naquele país.

Isso incluirá aqueles que tenham atravessado um “país seguro” para chegar ao Reino Unido, de acordo com uma nota informativa do Ministério do Interior britânico.

Essa medida não se aplica a menores desacompanhados.

Por sua vez, Londres aceitará pessoas que se encontrem na França e que tenham apresentado uma solicitação por meio de uma plataforma online, dando prioridade àquelas que tenham vínculos com o Reino Unido.

O governo trabalhista de Starmer está sob pressão para tentar conter a imigração ilegal. Mais de 25.400 pessoas chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações desde o início do ano, o que representa um aumento de 49% em relação ao ano anterior.

