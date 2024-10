Serasa Experian vai comprar ClearSale em negócio de R$2 bi; ações disparam

SÃO PAULO (Reuters) -A empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes ClearSale anunciou nesta sexta-feira acordo para ser comprada pela Serasa Experian, em uma transação avaliada em cerca de 2 bilhões de reais na qual as ações da primeira serão trocadas por ações preferenciais resgatáveis da segunda.

Os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis da Experian, com a primeira alternativa tendo preço de 10,56 reais por ação, afirmou a ClearSale.

A ação da ClearSale encerrou na quinta-feira cotada a 8,55 reais na B3, o que confere ao negócio anunciado nesta sexta-feira um ágio de 23,5%. Porém, em relação ao IPO da empresa em 2021, o preço representa uma perda de valor de cerca de 58%. Às 13h30, as ações da ClearSale eram negociadas em alta de 11%, cotadas a 9,48 reais.

A ClearSale, que afirma “ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações”, é controlada por Pedro Paulo Chiamulera, com participação de 35,29% do total. Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra 9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.

Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção

Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de 10,03 reais e 0,53 real mediante entrega de BDRs da Experian, além de um “valor retido” de 1,25 real a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.

Segundo a ClearSale, “acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital…comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1”.

Com o negócio a Experian, que comprou a Serasa em 2007 vai ampliar seu alcance no país em um momento em que fraudes digitais mostraram arrefecimento na primeira metade do ano.

Um levantamento da ClearSale publicado no final de julho apontou queda de 7,8% no número de tentativas de fraude com cartão de crédito no comércio eletrônico do Brasil comparado ao primeiro semestre do ano passado e uma baixa de 3,5% no valor médio dos pedidos fraudulentos. O volume total de tentativas de fraudes na primeira metade do ano foi calculado pela empresa como sendo de 1,2 bilhão de reais.

A Serasa Experian atualmente é responsável por dados de mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e afirma “proteger” mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

A ClearSale teve receita de líquida de 504 milhões de reais no ano passado e uma base de 7,4 mil de clientes ativos. Segundo a companhia, o crescimento médio anual composto de receita líquida desde 2018 foi de 27%. A maior parte do faturamento da companhia, 62%, é obtida no Brasil.

