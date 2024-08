Snoop Dogg, o carismático ‘mascote’ extraoficial dos Jogos de Paris

Participante do revezamento da tocha olímpica no dia da abertura, Snoop Dogg se vestiu de cavaleiro nas provas de hipismo, provou escargot, abriu a competição de breaking e se maravilhou com a Mona Lisa em Paris. O rapper americano se tornou nas últimas semanas o ‘mascote’ extraoficial dos Jogos Olímpicos na capital francesa, onipresente nas tribunas e conectado com os espectadores.

Para fechar sua espetacular trajetória olímpica, a lenda do rap vai atuar neste domingo (11) na cerimônia de encerramento no Stade de France, anunciaram os organizadores dos próximos Jogos, Los Angeles-2028.

A presença do rapper se encaixa perfeitamente com a ligação entre as duas cidades e marca o início de um plano de comunicação executado à perfeição pelo artista, que aos 52 anos conta com uma das maiores fortunas da música.

Com seu carisma ímpar, Snoop Dogg, que tem 90 milhões de seguidores no Instagram, foi um apoio constante da delegação americana.

Como recompensa, se beneficiou da explosão midiática do evento, um sucesso nas redes sociais.

Snoop Dogg brilhou recebendo aulas particulares de natação com a lenda Michael Phelps e vestindo um impecável traje de cavaleiro, um quimono de judô e uma roupa de esgrimista.

Como não poderia deixar de ser, foi o encarregado de dar os três golpes de bastão (tradição inspirada no teatro francês e que foi implantada em todas as competições em Paris) para abrir o breaking em sua estreia olímpica, com um de seus sucessos, ‘Drop It Like It’s Hot’.

Ele também deu as caras no Museu do Louvre, onde filmou um de seus clubes, ‘Snooping Around Paris’, e em um restaurante de luxo para provar escargot.

– Comentarista surpresa –

Foi a NBC, emissora que transmitiu os Jogos de Paris nos Estados Unidos, quem fabricou o ‘fenômeno olímpico Snoop’, contratando o rapper como comentarista, uma parceria que nasceu nos Jogos de Tóquio há três anos.

O rapper ficou alucinado com um cavalo no adestramento do hipismo: “Olhem como ele se move, é genial. Sinto falta disso nos meus vídeos”.

Snoop Dogg anunciou nas redes seu novo trabalho como comentarista no início do ano, em um pequeno vídeo em que dançava em uma passarela da Semana da Moda de Paris, com a Torre Eiffel iluminada ao fundo.

“Cresci assistindo aos Jogos Olímpicos e estou supermotivado para ver estes atletas incríveis dando o seu melhor em Paris”, declarou o rapper em um comunicado da NBC, antes do início do evento.

A vida de Snoop Dogg poderia ter tomado um rumo diferente. Membro de uma gangue de Long Beach, ao sul de Los Angeles, foi absolvido em 1996 em um caso de assassinato.

Rapidamente se livrou do rótulo de ‘gangster do rap’ para entrar na cultura pop graças ao seu carisma.

Sua carreira teve altos e baixos, como quando tentou mudar de nome artístico, com Snoopzilla e Snoop Lion, em um período reggae rapidamente abandonado.

Agora parece acima do bem e do mal. Sua mera presença nos telões, um aceno e uma pequena dança são um sucesso olímpico.

