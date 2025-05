Sob o nome de Leão XIV, Robert Francis Prevost se torna 1º papa norte-americano e peruano

afp_tickers

6 minutos

Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se nesta quinta-feira (8) o sucessor do papa Francisco e o primeiro pontífice norte-americano e peruano da história, escolhendo o nome de Leão XIV.

O 267º pontífice da Igreja Católica nasceu em Chicago em 1955, mas também possui nacionalidade peruana, país onde atuou como missionário e como arcebispo emérito de Chiclayo.

“Permitam-me também uma palavra, uma saudação (…) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé”, destacou ele da sacada da basílica de São Pedro no Vaticano em suas primeiras declarações.

Milhares de pessoas acolheram com aplausos e gritos a sua eleição. “Isso é histórico, não tenho palavras. Quando soube que ele é de Chicago, fiquei sem reação”, disse Gabrielle Estrada, uma mulher “emocionada” de 30 anos, vinda de San Antonio, no Texas.

– Construir pontes –

Os 133 cardeais, conhecidos como “príncipes da Igreja”, precisaram de dois dias para escolher um novo papa, assim como em 2005, quando elegeram Bento XVI, e em 2013, com Francisco.

O pontífice argentino, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos, liderou a Igreja por 12 anos com um pontificado reformista focado nos pobres e migrantes, mas foi alvo de críticas dos setores mais conservadores.

Seu sucessor enfrentará inúmeros desafios internos, como a pedofilia na Igreja, a crise das vocações e o papel das mulheres, e externos, como conflitos, a ascensão de governos populistas e a crise climática.

Em suas primeiras declarações, Leão XIV fez um “chamado à paz” para “todos os povos” e pediu para “construir pontes” por meio do “diálogo, “sem medo, unidos, dando a mão a Deus e estendendo-a entre nós”.

E acrescentou: “Obrigado, papa Francisco!”.

– Uma “grande honra” para Trump –

As felicitações por sua eleição não demoraram a chegar. Um dos primeiros foi o presidente Donald Trump, que considerou uma “grande honra” contar com o primeiro papa norte-americano.

“Estou ansioso para conhecer o papa Leão XIV. Será um grande momento!”, acrescentou.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, instou o novo pontífice a defender os migrantes “humilhados” nos Estados Unidos.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, também o felicitaram.

O nome de Prevost surgiu do maior e mais internacional conclave da história da Igreja, que reuniu na Capela Sistina 133 cardeais eleitores de cinco continentes e cerca de 70 países.

“É um evento histórico, que também tem relevância geopolítica”, afirmou Ferdinando Munzi, um homem de 31 anos residente em Luxemburgo, que se disse “sortudo” por viver esse momento em Roma.

Embora os detalhes da eleição permaneçam em segredo, a menos que o novo papa decida o contrário, o único certo é que ele obteve pelo menos dois terços dos votos para ser eleito.

– “Viva o papa!” –

Milhares de pessoas já aguardavam na praça quando, pouco depois das 18h locais (13h em Brasília), a esperada fumaça branca começou a sair da chaminé da Capela Sistina, a mais observada do mundo desde a noite de quarta-feira.

Milhares de fiéis e curiosos romperam em aplausos e vivas no Vaticano ao verem a tão aguardada fumaça branca, acompanhada pelo repicar dos sinos da basílica de São Pedro, conforme relataram jornalistas da AFP.

“É uma sensação incrível”, disse Joseph Brian, um cozinheiro norte-irlandês de 39 anos que viajou a Roma com a mãe, de 73 anos, para presenciar a eleição papal. “Não sou muito religioso, mas estar aqui com toda essa gente me deixou impressionado”.

As milhares de pessoas reunidas na praça agitavam bandeiras do Brasil, Chile, Polônia, Colômbia, Itália; alguns choravam; outros gritavam “Viva o papa!”. Muitos correram para se juntar à celebração.

Bruna Hodara, uma brasileira de 41 anos, de Porto Alegre, filmou com seu celular a fumaça branca que se elevava sobre o céu ensolarado e primaveril da Cidade Eterna. “Habemus Papam, que maravilha!”, celebrou.

– Sala das Lágrimas –

Antes de sua apresentação ao mundo, a tradição estabelece que o recém-eleito Sumo Pontífice entre na Sala das Lágrimas, localizada ao fundo da Capela Sistina, para poder chorar diante da magnitude da tarefa que o espera.

Ali ele veste sua primeira batina branca, entre três tamanhos disponíveis e, antes de se dirigir à sacada da basílica para se apresentar, os cardeais lhe prometem obediência.

Nos próximos dias, acontecerá uma espécie de investidura papal com uma missa celebrada diante de líderes políticos e religiosos de todo o mundo.

Além disso, ele percorrerá a praça de São Pedro no papamóvel pela primeira vez e fará uma homilia na qual apresentará suas prioridades.

– Moderado –

A eleição ocorreu em meio a uma grande incerteza geopolítica, o que, segundo especialistas, foi um tema-chave na votação.

Francisco nomeou 80% dos cardeais que participaram do conclave, mas isso não garantia uma continuidade de seu pontificado.

O primeiro papa com o nome Leão desde 1903 chega ao trono de São Pedro com uma inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade para governar a Cúria Vaticana.

Sua reputação de moderado e de construtor de pontes será também crucial em um momento em que a Igreja aparece muito dividida após o pontificado de Francisco.

jt-tjc/mb/aa/mvv/am