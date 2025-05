Pesquisa de saúde na Suíça revela diferença de peso entre homens e mulheres

A pesquisa de saúde suíça constatou que 52% dos homens estão acima do peso (incluindo obesidade), em comparação com 34% das mulheres. Keystone-SDA

Os resultados da Pesquisa Suíça de Saúde 2022 revelam diferenças claras entre homens e mulheres: 55% das mulheres e 44% dos homens vivem com pelo menos uma doença crônica. Além disso, 52% dos homens estão acima do peso (incluindo obesidade), em comparação com 34% das mulheres.

3 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A pesquisa também constatou que os homens fumam com mais frequência (27%) do que as mulheres (21%), informou o Departamento Federal de Estatística (FSO) na segunda-feira. A pesquisa de saúde é realizada a cada cinco anos.

De acordo com os resultados, as mulheres têm uma expectativa de vida teórica ao nascer que é 3,8 anos maior (85,4 anos) do que a dos homens (81,6 anos).

Mas a vantagem aparente das mulheres é contrastada pela diferença na expectativa de vida saudável ao nascer, que é reduzida para 0,4 anos entre mulheres (71,2 anos) e homens (70,8 anos). Isso mostra que os anos adicionais de vida das mulheres são vividos com certos problemas de saúde.

Mostrar mais

Mostrar mais Alimentação não saudável contribui para doenças na Suíça Este conteúdo foi publicado em Na Suíça, 2,2 milhões de pessoas são afetadas por doenças não transmissíveis, em parte porque as pessoas não estão tendo uma dieta equilibrada. ler mais Alimentação não saudável contribui para doenças na Suíça

Por exemplo, as mulheres são mais propensas do que os homens a relatar limitações nas atividades cotidianas por pelo menos seis meses (30% versus 24%), a conviver com pelo menos uma doença crônica (55% versus 44%) ou a sofrer de dores específicas, como dores nas costas ou nos rins (50% versus 40%).

Mulheres preocupadas com o peso

Embora menos acima do peso do que os homens, as mulheres têm maior probabilidade de estarem insatisfeitas com seu peso do que os homens (28% contra 23%), de acordo com a FSO. Isso é mais evidente entre os que estão acima do peso: 52% das mulheres e 29% dos homens estão insatisfeitos.

Mostrar mais

Mostrar mais Aumento de obesidade faz crescer busca por novos remédios na Suíça Este conteúdo foi publicado em A proporção de pessoas obesas na Suíça mais do que dobrou nas últimas duas décadas. ler mais Aumento de obesidade faz crescer busca por novos remédios na Suíça

O peso não é determinado apenas por fatores biológicos, mas também por normas específicas de gênero. Na sociedade, um corpo magro para as mulheres é considerado a norma de beleza e saúde. Para os homens, por outro lado, um corpo forte simboliza força e, portanto, é o ideal.

Outra descoberta da pesquisa sobre saúde é que a diferença de gênero no tabagismo vem diminuindo há trinta anos. Entre 1992 e 2022, a diferença caiu pela metade, de 13% para 6%. Em 2022, as mulheres com idade entre 15 e 24 anos fumavam com a mesma frequência que os homens (26% contra 25%).

Mais sofrimento psicológico entre as mulheres

As mulheres relataram depressão moderada a grave com mais frequência (12%) do que os homens (8%). Entre os jovens de 15 a 24 anos, a diferença é duas vezes maior, de 26% a 13%. As mulheres também relataram ter recebido tratamento para problemas de saúde mental com mais frequência (14%) do que os homens (4%).

De acordo com a FSO, essas diferenças são bem conhecidas. Elas começam na puberdade e continuam até a velhice. Isso pode ser explicado por hormônios e fatores sociais específicos de gênero, em especial o estresse psicossocial.

Mostrar mais

Mostrar mais Diferenças entre homens e mulheres também existem na saúde Este conteúdo foi publicado em Um estudo recente destaca as desigualdades entre homens e mulheres na área de saúde. ler mais Diferenças entre homens e mulheres também existem na saúde

As mulheres são afetadas com mais frequência pelo sexismo e pelo assédio sexual. Sua carga de trabalho doméstico e familiar não remunerado também é maior.

Pessoas com diversidade sexual ou de gênero também são mais suscetíveis a problemas psicológicos. Na pesquisa de saúde de 2022, o FSO coletou pela primeira vez dados sobre identidades de gênero que vão além da categorização binária.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever