Os suíços estão perdendo o interesse na luta pelo clima?

Cerca de duas mil pessoas participaram de uma manifestação pelo clima em Berna, em 11 de abril de 2025. Keystone / Anthony Anex

A crise climática está se agravando. As emissões de combustíveis fósseis não mostram sinais de atingir o auge, muito menos de diminuir. No entanto, a participação suíça na greve global pelo clima em abril foi menor do que nos anos anteriores, reunindo cerca de 6.000 pessoas em quatro cidades. Será que os suíços estão perdendo o interesse pelas ações climáticas?

Simon Bradley

“Os oceanos estão subindo, nós também!” Cantando em uníssono, uma multidão de manifestantes pelo clima se movia lentamente pelo bairro histórico de Berna, empunhando cartazes feitos à mão, empurrando carrinhos de bebê e caixas de som, fazendo com que os bondes e os transeuntes parassem em seus caminhos.

“Acho muito importante continuar fazendo uma declaração. O clima ainda é uma das questões mais importantes, mas está perdido entre todas as outras”, disse Pauline Gonin, uma jovem que trabalha em Berna, ao SWI swissinfo.ch.

Quatro membros de cabelos grisalhos do movimento “Avós Suíços pelo Clima” também se juntaram ao protesto.

“Estou muito preocupada com a crise climática e tento ter alguma solidariedade com os jovens”, disse uma delas, Anne-Marie.

Os sinais de alerta estão piscando em vermelho. Em seu último relatório sobre o estado do clima, publicado em março, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), com sede em Genebra, observou temperaturas oceânicas recordes, aumento do nível do mar e rápido recuo das geleiras. As temperaturas médias anuais ficaram 1,55°C acima dos níveis pré-industriais no ano passado, superando o recorde anterior de 2023 em 0,1°C, disse a OMM. A Suíça já sofre com verões quentes, geleiras derretendo e invernos com pouca neve.

Praça pela metade

Os organizadores afirmaram que cerca de 6.000 pessoas participaram das manifestações em Berna, Zurique, Aarau e Lucerna, das quais 2.000 compareceram ao colorido protesto na capital. A Bundesplatz de Berna, em frente ao parlamento, estava meio cheia.

A cena era muito diferente em setembro de 2019. Foi quando o movimento climático atingiu seu auge e dezenas de milhares de pessoas se aglomeraram na praça principal de Berna. Um mês depois, as eleições parlamentares suíças trouxeram uma “onda verde”, com sucessos históricos para os partidos verdes. Desde então, essa onda diminuiu.

Os ativistas ajudaram a moldar o debate climático em curso na Suíça, mas o movimento agora parece menor e fragmentado. As preocupações com o clima foram ofuscadas pela pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia, Trump e o aumento do custo de vida. Os métodos radicais de protesto contra o clima também polarizaram as opiniões sobre o melhor curso de ação.

“Não é tão grande quanto no início, mas ainda estamos ativamente envolvidos e não vamos desistir”, declarou Silas, um estudante de Berna.

O que o restante da população suíça pensa sobre o clima?

As tendências de votação e as pesquisas na Suíça mostram sinais contraditórios sobre o clima. Em fevereiro, os eleitores rejeitaram por completo a ambiciosa iniciativa de “responsabilidade ambiental”, enquanto 53% dos eleitores se opuseram a uma proposta em novembro passado para expandir a rede de autoestradas.

“A votação da rodovia mostra que o tema da proteção ambiental está muito presente na mente da população votante e pode criar maiorias”, disse Tobias Keller, analista político do instituto de pesquisa gfs.bern, em fevereiro.

Ele observou que os eleitores preferem incentivos e medidas voluntárias a mudanças obrigatórias de comportamento.

Uma questão central, mas…

Pesquisas recentes apontam para uma mudança de prioridades.

No Barômetro de Preocupações do UBS de 2024, que mede as questões que preocupam os habitantes da Suíça, o clima caiu de 38% (em 2019) para 32%, superado pela saúde. Outra pesquisa deste ano viu as preocupações com o clima entre as famílias suíças caírem de 21% para 14%. No entanto, o UBS insiste que a mudança climática “continua sendo uma questão central”, especialmente entre a Geração Z [jovens adultos com idade entre 19 e 29 anos] – 46% a listam entre suas principais preocupações.

Uma pesquisa de 2024 publicada pela gfs.bern e pela Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SSR SRG) – empresa controladora da swissinfo.ch – constatou que 67% dos suíços acreditam que é necessária uma ação climática urgente, mas quase 70% duvidam que os políticos agirão suficientemente.

Enquanto isso, em nível individual, a maioria dos entrevistados afirmou que dirige menos (51%), voa menos (55%), compra menos alimentos do exterior (56%) e evita aquecer suas casas acima de 20°C (51%).

De acordo com outro estudo, desta vez publicado pelo Departamento Federal de Estatística no ano passado, quase metade (49%) da população considera que os suíços estão “se tornando mais ecológicos”. Mas os autores do estudo concluem que, em geral, os comportamentos ambientais “quase não mudaram” entre 2019 e 2024.

“Embora muitos acreditem que a consciência ambiental tenha ganhado terreno, esse progresso se reflete apenas parcialmente no comportamento”, disseram os autores.

A proporção de pessoas que dizem que nunca viajam de avião aumentou de 20% em 2019 para 26% em 2023, segundo o estudo. Mas outras áreas, como hábitos de aquecimento, atenção dada às classificações de eficiência energética ao comprar eletrônicos e o consumo de produtos orgânicos permaneceram os mesmos.

Por que a queda no número de manifestantes contra o clima?

Sarah Gomm, pesquisadora ambiental do instituto federal de tecnologia ETH Zurich, cita a lacuna entre atitude e comportamento: muitas pessoas se preocupam, mas têm dificuldade para mudar seus hábitos devido ao custo, tempo ou conforto.

O clima ainda é visto como vital, mas é ofuscado por outras questões, diz ela. As dúvidas sobre a eficácia das ações individuais e dos protestos em geral também contribuem para a diminuição do comparecimento às manifestações.

Ao mesmo tempo, o debate sobre possíveis regulamentações políticas para limitar a mudança climática está se tornando “cada vez mais contornado”, resultando em atitudes divergentes. O debate sobre o clima se tornou mais dividido, observa Gomm. O movimento está fragmentado, mas o envolvimento dos cidadãos persiste em vários grupos políticos além dos protestos.

“Pode se tornar mais difícil reunir os defensores da proteção climática em um movimento unificado”, diz Gomm, que também é membro do Painel Ambiental Suíço.

Os ativistas admitem que é difícil manter o movimento sob os olhos do público e manter a mobilização por um longo período de tempo. Ainda assim, os que estão em Berna continuam esperançosos.

“Lidar com a crise climática durante anos não é uma atividade muito motivadora. O fato de tantas pessoas ainda estarem aqui é algo de que podemos nos orgulhar”, disse Meret Schefer, porta-voz da Climatestrike Switzerland, à SWI.

Anne-Marie, por sua vez, está convencida de que o movimento climático está “revivendo”.

“Com a Covid-19, o movimento de greve climática estava quase quebrado, mas agora está acordando novamente”, declarou ela.

(Adaptação: Fernando Hirschy)