Starlink diz que cumpre ordem de bloqueio de acesso ao X no Brasil

(Reuters) – A empresa de banda larga via satélite de Elon Musk, a Starlink, disse nesta terça-feira que está cumprindo a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de bloquear o acesso à plataforma de mídia social X no país.

Em um post no X, a Starlink disse que havia iniciado um processo legal na suprema corte, explicando a “ilegalidade grosseira” da ordem de Moraes, que congelou as finanças da Starlink e a impediu de realizar transações financeiras no Brasil.

“Independentemente do tratamento ilegal dado à Starlink no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil”, disse a publicação na rede social.

A Starlink acrescentou que continua a buscar todos os caminhos legais, e que outros concordam que as “ordens recentes do ministro violam a Constituição brasileira”.

Na segunda-feira, a Starlink se recusou a obedecer à ordem de Moraes para que todos os provedores de internet bloqueassem o acesso doméstico ao X.

As tensões entre o Brasil e o império empresarial de Musk aumentaram ainda mais quando o órgão regulador de telecomunicações do país ameaçar punir a Starlink após o tribunal superior apoiar a decisão de suspensão da rede social X do país.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)