Berna, Tóquio e depois Bangkok: com coragem e a dose certa de ingenuidade na mala

Linus Dolfini é um suíço que vive em Bangkok e trabalha para uma associação budista local. Sua história é um exemplo de como a vida pode nos preparar surpresas e nos levar a lugares inesperados.

Se Linus Dolfini lesse o começo desta reportagem há um ano e meio atrás, provavelmente não teria acreditado.

Hoje, Linus tem 24 anos e trabalha para a International Network of Engaged Buddhists (INEB), em Bangkok. Ele não é budista, pelo menos não no sentido religioso do termo, mas alguns dos ensinamentos budistas “têm uma ressonância especial para mim”, diz. Nós o encontramos em Berna durante os poucos dias que passou visitando sua família.

Sua aventura começou enquanto ele estudava ciências sociais na capital federal suíça. Era a época da pandemia, e as complicações do período de lockdown o impediram de obter créditos suficientes para concluir seu bacharelado em seis semestres. Para aproveitar ao máximo seu semestre extra, durante o qual precisava assistir às poucas aulas que faltavam, ele decidiu fazer um intercâmbio na Universidade Keio, em Tóquio. Entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024 ele estudou na universidade japonesa, no que, como diz, foi também uma oportunidade para satisfazer seu desejo por experiências novas e diferentes.

No Japão, Linus teve um encontro decisivo com o professor Jonathan Watts, que ministrava um curso sobre budismo comprometido.

Ajudado por ensinamentos antigos

Para explicar exatamente o que é esse movimento, ele nos conta a história de seu antigo professor, que descobriu o budismo comprometido na Tailândia na década de 1990. Esse movimento se difere do budismo tradicional por ser entendido como uma modalidade focada no desenvolvimento espiritual pessoal, mas que envolve enfrentar o sofrimento que os praticantes veem ao seu redor.

Quando se mudou para o Japão no início dos anos 2000, Jonathan Watts percebeu que muito pouco estava sendo feito para lidar com alguns dos problemas do país, como a solidão, o estresse no trabalho e a alta taxa de suicídio. Assim, ele criou uma rede de templos e associações budistas para tentar aliviar os sofrimentos que testemunhava.

“A abordagem de muitos ensinamentos budistas pode ajudar a lidar com esses problemas”, explica Linus, “como a meditação e a ideia de que não se deve fugir dos sentimentos negativos. É preciso aceitá-los e, ao mesmo tempo, não deixar que eles o controlem”. Foi esse aspecto que primeiro interessou o jovem suíço, que destaca os problemas de saúde mental enfrentados por sua geração. “Os antigos ensinamentos budistas podem ser aplicados ao contexto moderno. Não se trata de fazer proselitismo”, ele enfatiza, “é sobre ajudar as pessoas”.

“Talvez tenha sido loucura”

Quando Linus estava finalizando seu curso em Tóquio, o professor Watts o procurou dizendo que, se ele estivesse interessado em trabalhar para o INEB, havia uma vaga em Bangkok.

“Quanto mais eu pensava na proposta dele, mais eu percebia que era exatamente isso que eu estava procurando: uma experiência de trabalho real antes de continuar meus estudos”, diz Linus, que na época sabia muito pouco sobre a Tailândia. Foi um passo de fé, uma aposta.

Linus em Taiwan, perto do templo Xiang-Kuang, onde os suíços foram no âmbito do programa internacional Young Bodhisattva do INEB. Linus Dolfini

No entanto, ele estava confiante de que seria capaz de se adaptar graças à sua experiência no Japão, que marcou a primeira vez que ele morou sozinho em um país distante. “Eu havia me preparado mentalmente para um choque cultural em Tóquio, mas não foi o caso. Havia muitos outros estudantes europeus e eu estava em uma espécie de bolha onde era fácil fazer amigos”.

A experiência lhe deu confiança para aceitar a oferta de emprego sem pensar muito e, no final de agosto de 2024, ele já estava em Bangkok. “Olhando para trás, foi um pouco louco”, diz ele com um sorriso. Até porque ele só havia reservado um hotel por quinze dias. Durante esse tempo, Linus teria que encontrar um apartamento.

Ele também pôde contar com a ajuda de conhecidos suíços que vivem na Tailândia, incluindo o tio de um amigo e amigos da família. E o mercado imobiliário de Bangkok, onde prazos curtos não são apenas tolerados, mas muitas vezes exigidos pelos proprietários de apartamentos, também ajudou.

Mas foi mais difícil para ela se adaptar à vida lá: “Eu não tinha amigos, nem círculo social. E meu corpo – talvez por causa das altas temperaturas, do estresse e da comida – teve dificuldade para se adaptar. Muitas vezes eu ficava doente e sozinho no meu quarto por cinco ou seis dias. Naquele momento, eu realmente achei que mudar para Bangkok não tinha sido uma boa ideia”.

O trabalho também era um desafio, pois embora o escritório lhe desse muita liberdade na escolha dos projetos a serem realizados, a falta de direção e a necessidade de ser proativo são muito diferentes da vida universitária, com suas tarefas bem definidas e prazos precisos.

Sem retorno

Mas as dificuldades não demoraram muito para desaparecer. “Você começa a conhecer um amigo, depois outro, se familiariza com os lugares da cidade, começa a escolher onde ir no fim de semana etc.”

No escritório, as coisas também começaram a fluir bem. Depois de concluir um projeto para fortalecer a rede do INEB – que envolveu uma longa viagem de Linus por todo o país para compilar uma lista e escrever artigos sobre templos e projetos ligados ao budismo comprometido – ele agora está ocupado com o lançamento de um projeto de arrecadação de fundos. Ao mesmo tempo, está envolvido na organização de seminários e conferências – também em outros países asiáticos – e em um programa no qual ensina inglês a estudantes da Tailândia, Mianmar, Japão e Índia.

Linus durante uma reunião da INEB em Auroville, na Índia. Linus Dolfini

Seu contrato termina em agosto, mas ele já decidiu estender sua permanência na Tailândia por pelo menos 12 meses.

Quanto à Suíça, Linus diz: “No momento, não consigo me imaginar morando lá. Em Bangkok, toda semana é emocionante”, explica. Ele se refere à agitação e à variedade dos diferentes bairros, com suas boates, restaurantes pop-up e arte de rua. “Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você pode simplesmente sair e fazer. Na Suíça, não há muitas opções, especialmente no inverno.”

Ao se despedir em Berna, ele diz: “Amanhã pegarei um avião e voltarei para Bangkok. É como se estivesse voltando para casa”.

Edição: Daniele Mariani/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)