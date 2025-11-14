The Swiss voice in the world since 1935
Bise, o vento suíço que faz o que dá na telha

O bise é um vento frio e seco que pode soprar pela Suíça em qualquer época do ano. É conhecido por causar dores de cabeça e dores no corpo.

O bise é um vento típico da Suíça. Enquanto a maioria dos ventos na Suíça sopra de oeste para leste, o bise faz exatamente o oposto.

>>Leia nosso artigo abaixo para saber mais sobre o que torna esse vento tão distinto:

