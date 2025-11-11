The Swiss voice in the world since 1935
Die Bise, der Schweizer Wind mit eigenem Willen

Die Bise ist ein kalter, trockener Wind, der zu jeder Jahreszeit über die Schweiz ziehen kann. Sie ist dafür bekannt, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen zu verursachen.

1 Minute
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

In ihrer Art ist die Bise einzigartig in der Schweiz. Während die meisten Winde hierzulande von Westen nach Osten wehen, bläst die Bise genau in die entgegengesetzte Richtung. 

Lesen Sie unseren Artikel, um zu erfahren, was diesen Wind so besonders macht.

Ein Mann schaut auf hohe Wasserwellen, die über die Uferpromenade eines Sees geweht werden

Ungewöhnliche Schweiz

Die Bise – ein einzigartiges Schweizer Wetterphänomen

Wenn ein kalter, trockener Wind aus Nordosten durch das Schweizer Mittelland bläst, ist die Bise am Werk. Diesen speziellen Wind gibt es nur in der Schweiz.

Die Bise – ein einzigartiges Schweizer Wetterphänomen

