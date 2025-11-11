Die Bise, der Schweizer Wind mit eigenem Willen
Die Bise ist ein kalter, trockener Wind, der zu jeder Jahreszeit über die Schweiz ziehen kann. Sie ist dafür bekannt, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen zu verursachen.
In ihrer Art ist die Bise einzigartig in der Schweiz. Während die meisten Winde hierzulande von Westen nach Osten wehen, bläst die Bise genau in die entgegengesetzte Richtung.
Lesen Sie unseren Artikel, um zu erfahren, was diesen Wind so besonders macht.
