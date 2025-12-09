Mesmo com pais suíços e fluente no suíço alemão, jovem pode ser deportada

Após 16 anos na Suíça, Gabriela Purtschert está acostumada a fazer caminhadas nas montanhas. zVg

O caso da filha adotiva de um emigrante suíço, que enfrenta a deportação, causou grande comoção. A Swissinfo perguntou às autoridades como os descendentes de expatriados suíços podem provar que estão integrados na Suíça.

Em outubro, a Swissinfo e o jornal suíço de língua alemã Blick noticiaram a história de Gabriela Purtschert, que cresceu no Equador como filha adotiva de um emigrante suíço e foi criada com a cultura e as tradições suíças.

Por 16 anos, ela morou na Suíça, onde estudou, obteve um doutorado e trabalhou para um instituto federal de pesquisa. Mas agora, com seu contrato de trabalho temporário encerrado e sem um novo emprego em vista, ela enfrenta a deportação. Purtschert não possui passaporte suíço.

O escritório de migração de Zurique revogou a autorização de residência de Purtschert alegando, entre outras razões, que ela não conseguiu provar uma “integração mais profunda”. Por que Purtschert, que é fluente em suíço-alemão e neta de um fabricante de queijo suíço, é considerada “não integrada” permanece um mistério.

O chefe dos serviços jurídicos do escritório de migração de Zurique se recusou a responder às perguntas da Swissinfo, alegando que o processo ainda está em andamento.

Integração na comunidade suíça no exterior

O funcionário também se recusou a responder a perguntas gerais sobre como seu escritório avalia a integração dos descendentes de emigrantes suíços que não possuem passaporte suíço, dizendo que não poderia comentar “enquanto o processo estiver em andamento”.

A Secretaria de Estado para Migração (SEM), no entanto, foi mais comunicativa.

A integração na comunidade suíça no exterior no país de origem de alguém “pode contar para a integração pessoal e social”, disse uma porta-voz da SEM. Se a integração for um fator nas decisões sobre o status de residência, “os laços familiares e culturais com a Suíça também são levados em consideração”, disse ela.

O fato de alguém como Purtschert estar registrada no registro civil suíço como filha de um homem e uma mulher suíços não parece ter qualquer peso. “Em primeiro lugar, trata-se da nacionalidade da pessoa em questão”, e não da dos pais, disse a porta-voz. “Uma conexão com a Suíça” só pode entrar em jogo em casos excepcionais de dificuldade.

“Falar suíço-alemão por si só não é suficiente para provar a integração”, explicou ela. O que realmente importa é “o respeito pela segurança e ordem públicas, a adesão aos valores da constituição federal, as habilidades linguísticas e a participação na vida profissional e na educação”.

Descendentes de expatriados suíços recebem tratamento especial?

Conceder aos descendentes de emigrantes suíços sem o cobiçado passaporte vermelho uma autorização de residência permanente “em condições especiais” exigiria uma disposição legal, disse a porta-voz. Mas tal disposição não existe. O SEM salienta que o governo já se manifestou contra a introdução de quotas especiais para descendentes de cidadãos suíços de países fora da União Europeia.

No entanto, há uma réstia de esperança para alguns. “Os descendentes estrangeiros (apenas da primeira geração) de cidadãos suíços” podem obter uma autorização de residência se cumprirem os requisitos para repatriação ou naturalização facilitada, de acordo com o SEM.

Esses casos são tratados como uma “exceção aos requisitos normais de admissão”. De acordo com o SEM, não há direito legal, mas os escritórios cantonais de migração devem analisar cada caso individualmente. Para o processo de naturalização facilitada ou repatriação, acrescenta o SEM, os requerentes às vezes precisam não apenas de uma forte ligação com a Suíça, mas também de residência no país.

Em agosto passado, a Swissinfo informou sobre essa regra especial que permite o emprego sem estar sujeito a cotas ou à exigência de dar prioridade a cidadãos suíços ou da UE, conhecida como Inländervorrang (prioridade para trabalhadores no país).

O caso de Gabriela Purtschert

O caso de Purtschert ainda deixa questões urgentes sem resposta. Especialmente, o critério de “integração na comunidade suíça no exterior” levanta uma questão fundamental: os descendentes de cidadãos suíços com laços emocionais com a Suíça devem realmente ser obrigados a provar sua integração por padrões convencionais?

Se os parentes mais próximos de uma pessoa são suíços, todas as conversas com o pai ou em reuniões familiares poderiam ser vistas como um ato de integração na sociedade suíça, mesmo que essa integração ocorra no Equador.

Purtschert passou 16 anos na Suíça, onde obteve uma formação que a transformou em uma profissional altamente qualificada.

Mas, na opinião do escritório de migração de Zurique, nenhuma “integração particularmente próxima ou obviamente profunda” ocorreu durante esse tempo.

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Clarissa Levy

