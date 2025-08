“O número de embaixadores não oficiais de nosso país em todo o mundo dobrou desde a década de 1980”

3 minutos

Em seu discurso para os suíços do estrangeiro, a presidente da Confederação Suíça, Karin Keller-Sutter, destaca o forte crescimento da comunidade suíça no exterior.

A Suíça tem cada vez mais pessoas que estão vendo e vivenciando mudanças das quais ainda não estamos cientes na Suíça, mas que, mais cedo ou mais tarde, terão repercussões aqui em casa”, diz a presidente da Confederação em sua mensagem de vídeo para os 82 mil suíços e suíças vivendo no exterior, por ocasião do Dia Nacional da Suíça em 1º de agosto.

Aqui está o texto completo do discurso:

Queridos(as) suíços(as) do estrangeiro,

Atualmente, vocês já são mais de 820 mil pessoas, o dobro do que nos anos 1980. Isso significa que a Suíça conta com mais construtores de pontes ao redor do mundo, mais embaixadoras e embaixadores informais do nosso país. E mais pessoas que vivem, percebem e sentem os desdobramentos nos lugares onde residem, mesmo que estes talvez ainda não sejam visíveis da mesma forma na Suíça, mas que, cedo ou tarde, também terão impacto por aqui.

Vivemos em tempos de grandes mudanças. A política de poder e o protecionismo ganham importância em relação a uma ordem multilateral com o máximo de livre comércio. As instituições democráticas e as liberdades fundamentais são hoje questionadas em várias regiões do mundo, até mesmo em democracias consolidadas. Essas tendências preocupantes geram insegurança, inclusive na Suíça. Como um país geograficamente pequeno e com uma economia fortemente conectada ao cenário internacional, somos bastante afetados por esses desdobramentos. É verdade que a Suíça defende uma ordem multilateral, a paz e a segurança, mercados abertos e a democracia. Mas sua capacidade de influenciar o rumo dos acontecimentos globais é bastante limitada.

Mesmo assim, continuo bastante confiante de que a Suíça superará bem esses tempos turbulentos, ao apostar em seus pontos fortes e focar naquilo que pode controlar e influenciar diretamente. Ela combina tradições democráticas e de liberdade com inovação e abertura. Com base nisso, o governo federal conduz diálogos com nossos principais parceiros comerciais e com todos os países. Um país que mantém sua bússola interna também pode se engajar no cenário internacional e atuar com solidariedade em prol de interesses globais.

Queridas e queridos compatriotas,

Muitas crises atingem mais duramente outras regiões do que a Suíça. Vocês talvez estejam enfrentando isso diretamente no país onde vivem. Por isso, é fundamental, do ponto de vista do governo suíço, que mantenham contato com as representações da Suíça, ainda mais considerando que a comunidade suíça no exterior está espalhada pelo mundo e continua crescendo.

Todos nos sentimos parte de diferentes comunidades. Talvez vocês já tenham festejado o país em que vivem neste ano, seja a região, cidade ou vilarejo. E, no dia 1º de agosto, celebramos a Suíça em todas as partes do mundo. Em meu nome e em nome do Conselho Federal, desejo a vocês segurança, bem-estar e uma feliz comemoração do nosso feriado nacional!

