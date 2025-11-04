The Swiss voice in the world since 1935
Sämi, o Motorista Cantante

Motorista de ônibus postal e cantor de iodel: Sämi Zumbrunn transforma cada viagem em uma experiência inesquecível. Quem melhor do que ele para ser o embaixador de uma tradição suíça que em breve poderá ser incluída na lista do patrimônio cultural imaterial da Unesco? Uma reportagem do Oberland bernês.

Sou uma experiente videasta apaixonada por tornar tópicos complexos acessíveis e envolventes por meio de narrativas multimídia envolventes. Focada em questões sociais e ambientais, produzo vários formatos de vídeo sobre uma ampla gama de tópicos, especializando-me em vídeos explicativos impactantes com gráficos em movimento e animação stop-motion. Durante meus estudos em cinema, literatura inglesa e jornalismo, adquiri experiência em rádio, televisão e imprensa em várias mídias da Suíça. Depois de trabalhar com a equipe de imagem e som do Festival de Cinema de Locarno, entrei para a SWI swissinfo.ch em 2018 para produzir reportagens locais e internacionais.

Assim que o ônibus postal aparece na curva, as crianças começam a acenar. Elas reconheceram Sämi ao volante, seu motorista favorito. É ele quem as levará de volta à escola após o intervalo do almoço.

Assim que entra no ônibus, um menino vestido com uma camisa listrada e um cinto decorado com vacas pergunta em voz alta: “Sämi, você pode cantar um iodel para nós?” Ele repete o pedido três vezes, pois o motorista hesita em atendê-lo.

Depois de embarcar o último turista, Sämi entoa um iodel e, imediatamente, as conversas no ônibus cessam. Enquanto as últimas notas ainda ressoam entre as janelas, aplausos calorosos irrompem, acompanhados de assobios de aprovação.

Adaptação: Fernando Hirschy

