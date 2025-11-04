Motorista de ônibus postal e cantor de iodel: Sämi Zumbrunn transforma cada viagem em uma experiência inesquecível. Quem melhor do que ele para ser o embaixador de uma tradição suíça que em breve poderá ser incluída na lista do patrimônio cultural imaterial da Unesco? Uma reportagem do Oberland bernês.
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Sou uma experiente videasta apaixonada por tornar tópicos complexos acessíveis e envolventes por meio de narrativas multimídia envolventes. Focada em questões sociais e ambientais, produzo vários formatos de vídeo sobre uma ampla gama de tópicos, especializando-me em vídeos explicativos impactantes com gráficos em movimento e animação stop-motion.
Durante meus estudos em cinema, literatura inglesa e jornalismo, adquiri experiência em rádio, televisão e imprensa em várias mídias da Suíça. Depois de trabalhar com a equipe de imagem e som do Festival de Cinema de Locarno, entrei para a SWI swissinfo.ch em 2018 para produzir reportagens locais e internacionais.
Assim que o ônibus postal aparece na curva, as crianças começam a acenar. Elas reconheceram Sämi ao volante, seu motorista favorito. É ele quem as levará de volta à escola após o intervalo do almoço.
Assim que entra no ônibus, um menino vestido com uma camisa listrada e um cinto decorado com vacas pergunta em voz alta: “Sämi, você pode cantar um iodel para nós?” Ele repete o pedido três vezes, pois o motorista hesita em atendê-lo.
Depois de embarcar o último turista, Sämi entoa um iodel e, imediatamente, as conversas no ônibus cessam. Enquanto as últimas notas ainda ressoam entre as janelas, aplausos calorosos irrompem, acompanhados de assobios de aprovação.
>>Leia a reportagem completa:
Mostrar mais
Mostrar mais
Curiosidades suíças
Sämi, o “Motorista Cantante”
Este conteúdo foi publicado em
Motorista e cantor de canto alpino, Sämi Zumbrunn transforma cada viagem de ônibus em uma experiência inesquecível.
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.