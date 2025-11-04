Sämi, o Motorista Cantante

Motorista de ônibus postal e cantor de iodel: Sämi Zumbrunn transforma cada viagem em uma experiência inesquecível. Quem melhor do que ele para ser o embaixador de uma tradição suíça que em breve poderá ser incluída na lista do patrimônio cultural imaterial da Unesco? Uma reportagem do Oberland bernês.

1 minuto

Céline Stegmüller

Céline Stegmüller

Assim que o ônibus postal aparece na curva, as crianças começam a acenar. Elas reconheceram Sämi ao volante, seu motorista favorito. É ele quem as levará de volta à escola após o intervalo do almoço.

Assim que entra no ônibus, um menino vestido com uma camisa listrada e um cinto decorado com vacas pergunta em voz alta: “Sämi, você pode cantar um iodel para nós?” Ele repete o pedido três vezes, pois o motorista hesita em atendê-lo.

Depois de embarcar o último turista, Sämi entoa um iodel e, imediatamente, as conversas no ônibus cessam. Enquanto as últimas notas ainda ressoam entre as janelas, aplausos calorosos irrompem, acompanhados de assobios de aprovação.

Adaptação: Fernando Hirschy