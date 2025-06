Suspeito de ataque nos EUA contra ato por reféns em Gaza enfrenta acusações por crimes de ódio

O suposto autor do ataque de ontem contra uma manifestação no estado americano do Colorado enfrenta acusações federais por crimes de ódio, informaram autoridades nesta segunda-feira.

Doze pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, quando um homem usou um lança-chamas artesanal e coquetéis molotov para atacar o grupo de manifestantes, que exigia a libertação dos reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza.

O FBI investiga o incidente em Boulder como um “ataque terrorista direcionado”, e identificou o suspeito como Mohamed Sabry Soliman, 45. Ele foi detido pouco antes da meia-noite.

O procurador federal interino do Colorado, J. Bishop Grewell, disse que Soliman lançou “coquetéis molotov contra um grupo de homens e mulheres, alguns na faixa dos 80 anos, queimando-os quando eles faziam uma passeata pacífica.

Grewell acrescentou que Soliman planejou o ataque por um ano e que ele havia tentado comprar uma arma, mas foi impedido por não ser cidadão americano. Segundo a imprensa local, ele é egípcio.

“Ao ser interrogado sobre o ataque, Soliman disse que queria que todos morressem. Não estava arrependido e voltaria a fazê-lo”, disse o procurador.

A polícia encontrou 16 coquetéis molotov sem uso e um artefato que Soliman pretendia usar como lança-chamas improvisado, segundo os investigadores.

O suspeito enfrenta acusações federais por crimes de ódio, que poderiam lhe valer uma condenação à prisão perpétua, além de acusações por tentativa de assassinato, pelas quais poderia pegar centenas de anos de prisão.

Segundo a Casa Branca, Boulder entrou no país em agosto de 2022 e solicitou asilo no mês seguinte. Em fevereiro de 2023, seu visto expirou.

“O ataque horrível de ontem não será tolerado nos Estados Unidos”, publicou o presidente Donald Trump na rede Truth Social. Ele atribuiu o ocorrido às políticas migratórias do seu antecessor Joe Biden.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu deportar “todos os terroristas, os membros de suas famílias e os simpatizantes de terroristas” que estiverem no país com um visto.

– Vídeos de testemunhas –

O ataque ocorreu durante o evento “Run for Their Lives”, um encontro semanal pacífico da comunidade judaica em apoio às pessoas sequestradas durante o ataque do grupo islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Um provável vídeo do ataque mostra um homem sem camisa com garrafas nas mãos caminhando de um lado para o outro enquanto a grama em frente a ele pega fogo.

Também é possível ouvir quando ele grita “Acabemos com os sionistas!” e “São assassinos!”, dirigindo-se a pessoas com blusas vermelhas que atendem alguém no chão.

Em outro vídeo, um policial prende o homem enquanto ele está deitado na grama, e pessoas se aglomeram ao redor.

Segundo o comandante da polícia de Boulder, Steve Redfearn, os oito feridos – quatro homens e quatro mulheres – têm entre 52 e 88 anos e foram levados para hospitais. O suspeito também ficou ferido.

O ataque aconteceu durante a festa judaica de Shavuot, e quase quase duas semanas após o ataque a tiros que matou dois funcionários da embaixada israelense em frente a um museu judaico em Washington.

O ministro das Relações Exteriores de Israel condenou no X o ato de ontem. Já o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, ressaltou que “o terrorismo contra os judeus não termina na fronteira da Faixa de Gaza, ele já incendeia as ruas dos Estados Unidos.”

