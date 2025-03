Tapete vermelho do Oscar tem brilho, branco e moda ‘Wicked’

afp_tickers

2 minutos

As principais estrelas de Hollywood tiveram neste domingo, no tapete vermelho do Oscar, uma oportunidade de brilhar em sua maior intensidade: vestidos combinando com seus papéis e o glamor brilhante tradicional foram as principais escolhas das celebridades.

Seguem abaixo alguns dos looks que se destacaram na entrada do Teatro Dolby:

– Moda “Wicked” –

Os principais nomes de “Wicked” não decepcionaram. A diva do pop Ariana Grande vem exibindo uma grande variedade de vestidos rosa, no estilo da sua personagem no filme, desde o início da campanha do musical e da temporada de premiações do cinema.

Indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante, Ariana mostrou que deixou o melhor para o final, ao flutuar pelo tapete vermelho do Oscar exibindo um vestido assinado pela Schiaparelli, que caía como uma cascata de tule brilhante até o chão.

Sua colega de elenco Cynthia Erivo, indicada ao prêmio de melhor atriz, homenageou a bruxa que interpreta no filme ao escolher um Louis Vuitton majestoso de veludo verde e unhas quilométricas.

– Branco imaculado –

Para os simples mortais, vestir-se de branco é um desafio. Mas para as estrelas de Hollywood, é sinônimo de glamour da velha escola.

Elle Fanning, de “Um Completo Desconhecido”, exibiu um vestido branco de renda da Givenchy com um laço preto na cintura e um colar de diamantes vintage da Cartier. Como penteado, optou por um coque elegante.

Lupita Nyong’o, que dá voz a “Roz” no filme de animação “O Robô Selvagem”, escolheu um look da mesma cor da Chanel, também com um laço na cintura.

Penélope Cruz lembrou uma deusa etérea em um vestido Chanel branco com detalhes em prata na parte da frente.

– Muito brilho –

Como esperado, o tapete vermelho do Oscar se encheu de brilho. A grande favorita da noite, Demi Moore, exibiu um Armani prateado com decote profundo e cauda.

Selena Gomez, uma das estrelas de “Emilia Perez”, impressionou os amantes da moda com um Ralph Lauren rosa metálico com pedrarias e o cabelo solto na altura do pescoço.

A atriz Emma Stone escolheu um look de lantejoulas e um corte de cabelo pixie penteado para trás.

sst/arm/cjc/lb