Tempestade Beryl se desloca para Houston e pode atingir a costa como um furacão de Categoria 2

2 minutos

Por Tyler Clifford

(Reuters) – A tempestade tropical Beryl pode se transformar em um furacão de Categoria 2 quando atingir a região de Houston no início da segunda-feira à medida que recupera a força, movendo-se para noroeste sobre o Golfo do México, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

A tempestade deve voltar a se fortalecer e se tornar um furacão de Categoria 1 neste domingo, à medida que se desloca sobre águas mornas na direção norte-noroeste. O NHC emitiu alertas de furacão em grande parte da costa do Texas.

A tempestade provocou fechamentos ou restrições de tráfego de embarcações em vários portos em cidades de Houston a Corpus Christi, que é o principal centro de exportação de petróleo bruto dos EUA. Os fechamentos podem interromper as exportações de petróleo e os embarques do óleo para as refinarias e de combustível para motores dessas plantas.

A previsão é de que as temperaturas na região ultrapassem os 32 graus Celsius nos próximos dias. Partes do leste do Texas estavam em alerta de inundação antes da tempestade, que tinha velocidade máxima de vento de 96 quilômetros por hora na manhã de domingo.

Nesta semana, a tempestade, que em determinado momento se intensificou e se tornou um furacão de Categoria 5, deixou um rastro mortal de destruição no Caribe. Ela varreu Jamaica, Granada, São Vicente e Granadinas, além de provocar fortes chuvas no norte da Venezuela.

Causou a morte de pelo menos 11 pessoas, destruindo prédios e derrubando linhas de transmissão de energia e árvores.

Beryl atingiu a terra firme pela última vez na sexta-feira, atravessando a Península de Yucatán, no México, e causando falta de energia em algumas áreas. No entanto, poupou em grande parte os principais destinos de praia da região e não causou vítimas.

Um vídeo mostrou o aeroporto internacional de Cancún lotado de turistas no sábado, enquanto eles remarcavam seus voos de volta para casa após a tempestade.

Com a tempestade agora se aproximando do Texas, o Serviço Nacional de Meteorologia alertou para a possibilidade de ondas de tempestade causando inundações costeiras.