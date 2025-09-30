Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 8 mortos

afp_tickers

2 minutos

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu nesta terça-feira (30) as costas do centro das Filipinas e deixou ao menos oito mortos, informaram as autoridades locais.

Os oito falecidos foram registrados no município de San Remigio, no norte da ilha de Cebu e perto de Bogo, uma cidade de 90 mil habitantes.

Quatro corpos foram recuperados de um centro esportivo em San Remigio, enquanto um menor morreu esmagado pelos escombros em outra parte do município, informou a rede ABS-CBN.

Outras três pessoas morreram nos arredores de Bogo quando um deslizamento de terra causado pelo tremor arrasou suas residências, informou à AFP o chefe dos socorristas, Rexan Ygot.

O sismo ocorreu no mar, em frente à cidade de Bogo (Cebu), às 21h59 locais (10h59 de Brasília), danificando edifícios e estradas no norte da ilha, disse Wilson Ramos, responsável provincial de resgates.

“Poderia haver pessoas presas sob edifícios desabados”, declarou à AFP, indicando operações nas regiões atingidas. Ele não pôde precisar quantos desaparecidos há.

Após o primeiro tremor, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou quatro sismos de magnitude 5,0 ou superior.

“Sentimos o tremor na estação, foi muito forte. Vimos nosso armário se movendo de um lado para o outro. Ficamos um pouco tontos, mas todos estamos bem”, disse Joey Leeguid, um bombeiro de San Fernando.

O governo provincial de Cebu informou sobre o colapso de um edifício comercial e de uma escola em Bantayan, enquanto um restaurante de fast-food em Bogo ficou gravemente danificado. Várias estradas rurais também sofreram danos.

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, situadas no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o sudeste asiático e atravessa a bacia do Pacífico.

bur-dhw/rmb/pc/mb/aa/jc/am