TikTok marcará conteúdo gerado por inteligência artificial

O TikTok anunciou que começará a marcar automaticamente o conteúdo gerado com a tecnologia de inteligência artificial (IA) de várias plataformas, incluindo o Dall-E da OpenAI, bem como as próprias ferramentas e geradores da empresa.

“O conteúdo gerado por IA é uma saída criativa incrível, mas a transparência para os usuários é fundamental”, disse Adam Presser, diretor de confiança e segurança da TikTok, o plataforma mundialmente popular para compartilhar vídeos curtos, principalmente voltados para jovens, nesta quinta-feira (9).

O TikTok, de propriedade da gigante chinesa do entretenimento ByteDance, afirmou que começaria a testar uma etiqueta “que eventualmente planejamos aplicar automaticamente ao conteúdo que detectamos ter sido editado ou criado com IA”.

A autenticação tornou-se fundamental diante do rápido desenvolvimento da IA, que está preocupando as autoridades devido à proliferação de “deepfakes”, conteúdo falso gerado pela tecnologia que parece quase real.

A marcação automática de conteúdo gerado ou editado por IA seria a primeira para plataformas de rede social.

A nova marcação incluirá conteúdo criado com a ferramenta Firefly da Adobe, os geradores de imagens de IA do próprio TikTok e o Dall-E da OpenAI, disseram funcionários do TikTok ao Financial Times.

A mudança do TikTok ocorre no momento em que a plataforma enfrenta um ultimato legal nos Estados Unidos para se desassociar de seu proprietário chinês.

arp/bys/llu/nn/dd/ic