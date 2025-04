TikTok testa notas da comunidade contra desinformação

afp_tickers

2 minutos

O aplicativo TikTok, do grupo chinês ByteDance, vai testar uma função que permitirá ao usuário adicionar notas de rodapé a vídeos que possam conter informação falsa ou enganosa.

A plataforma anunciou hoje o lançamento dessa ferramenta, que é semelhante à função notas da comunidade presente no X, Facebook e Instagram. Ela vai ser testada primeiramente nos Estados Unidos, onde o TikTok tem cerca de 170 milhões de usuários e enfrenta uma ameaça de proibição por motivo de segurança nacional.

Diferentemente do X, o TikTok manterá um programa próprio de verificação de dados, informou seu chefe de operações, Adam Presser. A nova ferramenta “vai se somar ao nosso conjunto de medidas que ajudam as pessoas a entender a confiabilidade do conteúdo e acessar fontes fidedignas”, acrescentou.

“As notas de rodapé vão se basear no conhecimento coletivo da comunidade do TikTok e permitirão ao usuário adicionar informações relevantes ao conteúdo” da plataforma, disse Presser.

Espera-se que as notas forneçam informações sobre temas científicos, correções de estatísticas e atualizações de eventos, por exemplo. Elas também vão ser usadas em conteúdo que outras organizações e parceiros do TikTok, como a AFP, não possam verificar.

No começo do ano, a Meta encerrou seu programa de verificação de dados nos Estados Unidos, que foi substituído por classificações comunitárias semelhantes às usadas pelo X, consideradas por muitos investigadores e ONGs ineficazes no combate à desinformação.

gc-juj/els/db/atm/lb/am