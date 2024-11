A dificuldade de conseguir emprego para pessoas com mais de 55 anos na Suíça

Apenas 8% dos empregos na Suíça são ocupados por pessoas com 55 anos ou mais. Keystone-SDA

Apenas 8% dos empregos na Suíça são ocupados por pessoas com 55 anos ou mais, embora essa faixa etária represente 23% da população ativa, diz a seguradora Swiss Life.

2 minutos

Embora a integração de trabalhadores mais velhos seja boa na Suíça, em comparação internacional, as pessoas que perdem seus empregos com mais de 55 anos geralmente têm dificuldade para encontrar um novo trabalho. Quando a idade de aposentadoria já passou dos 65 anos ou mais, apenas 16% dos empregadores estão claramente dispostos a contratar, e 28% podem “até imaginar”, observam os autores do estudo.

Quando perguntados sobre a idade ideal de aposentadoria para os homens, 46% dos empregadores indicaram uma idade abaixo de 65 anos. Apenas 15% dos empregadores pesquisados estabeleceram a idade ideal de aposentadoria em 66 anos ou mais. No caso das mulheres, 58% dos empregadores acreditam que a idade ideal de aposentadoria é abaixo de 65 anos.

Metade de todas as empresas afirma que encontrar pessoal qualificado é uma tarefa difícil. No entanto, apenas 22% veem a contratação de funcionários mais velhos como uma solução, e 13% incentivam o trabalho além da idade de aposentadoria. E, no entanto, essa reserva de mão de obra é considerável, na medida em que as pessoas com idade entre 55 e 70 anos representam cerca de um quinto da força de trabalho potencial disponível.

“É possível que, no futuro, uma piora na escassez demográfica de mão de obra qualificada impulsione o mercado de trabalho para as pessoas com 55 anos ou mais e, em particular, para aquelas com 65 anos ou mais, e que o potencial da força de trabalho correspondente seja mais plenamente aproveitado”, diz Andreas Christen, Diretor de Pesquisa de Pensões da Swiss Life Switzerland.

Os dados foram extraídos de uma pesquisa online baseada nas respostas de cerca de 1.000 responsáveis por recursos humanos que trabalham em empresas que empregam pelo menos quatro pessoas.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

