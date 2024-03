Tripulação da ISS pousa no mar do Golfo do México ao voltar à Terra

2 minutos Quatro astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) voltaram, nesta terça-feira (12), à Terra, com um pouso nas águas do Golfo do México, após completar seis meses de missão. A nave Crew Dragon amerissou no litoral da cidade de Pensacola, no estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, às 5h47 locais (6h47 em Brasília), indicou a agência espacial americana Nasa. Uma câmera térmica mostrou imagens da chegada dos quatro astronautas na madrugada após o lançamento dos quatro paraquedas. A viagem de retorno à Terra a partir da ISS levou 18 horas e meia. “Foi grandioso ver que o Crew-7 voltou bem para casa. Que bom começo de dia”, disse Rebecca Turkington, que estava a bordo da embarcação da Nasa que os recebeu. A cápsula foi resgatada do mar em menos de meia hora. Dirigido pela astronauta americana Jasmin Moghbeli, o módulo Crew-7 da Nasa chegou à plataforma de pesquisa em agosto passado a bordo de um foguete Crew Dragon da empresa privada SpaceX, propriedade do magnata Elon Musk. A mesma nave espacial se desacoplou na manhã de segunda-feira, com o dinamarquês Andreas Mogensen, o japonês Satoshi Furukawa e o cosmonauta russo Konstantin Borisov também a bordo. Moghbeli, que realizava seu primeiro voo espacial, prestou homenagem à associação internacional posterior à Guerra Fria que abriu o caminho para a construção conjunta da ISS na década de 1990. O setor aeroespacial é uma das poucas áreas de cooperação entre Estados Unidos e Rússia atualmente após a invasão da Ucrânia lançada pelo governo de Vladimir Putin, em fevereiro de 2022. Os americanos também continuam voando a bordo de foguetes russos Soyuz que são lançados a partir do Cazaquistão. Os membros da cápsula Crew-7 realizaram experimentos científicos, incluindo a coleta de amostras durante uma caminhada espacial para determinar se a estação libera micro-organismos através dos respiradores do sistema de ventilação. Outro experimento avaliou como a microgravidade, que acelera o envelhecimento, afeta a regeneração do fígado. A Crew-7 é a sétima missão de rotina da Nasa na plataforma orbital da SpaceX. A primeira aconteceu em 2020. A operação mais recente, Crew-8, foi lançada em 4 de março. ia/mtp/aha/nn/llu/dd/fp