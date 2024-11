Trump conversa com Putin e alerta para escalada na Ucrânia (imprensa)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e pediu que ele evite uma escalada na Ucrânia, reportou o jornal Washington Post neste domingo.

Trump conversou com Putin na última quinta-feira, dias após vencer as eleições. Representantes do republicano não responderam ao contato feito pela AFP.

Segundo fontes do jornal, Trump lembrou a Putin a grande presença militar dos Estados Unidos na Europa. O presidente eleito também manifestou interesse em futuras conversas para discutir uma “solução próxima para a guerra na Ucrânia”.

Trump questionou durante sua campanha o apoio milionário de Washington a Kiev. Na semana passada, Putin afirmou que está “pronto” para conversar.

O Exército russo lançou neste fim de semana 145 drones contra a Ucrânia, reportou o presidente Volodymyr Zelensky, enquanto a Rússia informou hoje ter derrubado 34 drones ucranianos que tinham Moscou como alvo.

