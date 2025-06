Trump diz que busca ‘um fim real, não um cessar-fogo’ para o conflito Irã-Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que deseja “um verdadeiro final” para o conflito em curso entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo.

“Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo”, disse Trump à imprensa a bordo do Air Force One, pouco antes de retornar aos Estados Unidos após uma reunião de cúpula do G7 no Canadá.

O presidente enfatizou que deseja que o Irã “ceda completamente” e que busca um “fim real, não um cessar-fogo” para o conflito, que entrou no quinto dia nesta terça-feira.

Trump voltou a advertir o Irã contra a ideia de, eventualmente, atacar bases ou tropas americanas no Oriente Médio. “Responderemos com firmeza, sem rodeios”, disse.

O presidente americano deixou a reunião de cúpula do G7 no Canadá um dia antes do previsto, em pleno confronto direto entre seu aliado Israel e o Irã.

O Estado hebreu, uma potência atômica não oficial, iniciou no dia 13 de junho uma campanha militar sem precedentes contra alvos militares, do setor de energia e nucleares no Irã, com o objetivo declarado de impedir que a República Islâmica, seu inimigo regional, desenvolva uma bomba atômica.

O Irã respondeu e atacou o território israelense com mísseis.

Trump não revela se os Estados Unidos se envolverão militarmente para ajudar Israel na atual campanha no Irã. A Casa Branca afirmou que as forças americanas no Oriente Médio permanecem em posição de defesa.

Contudo, o presidente americano disse aos repórteres no avião presidencial Air Force One que, ainda nesta terça-feira, comparecerá à Sala de Crise da Casa Branca.

A “Situation Room” (Sala de Crise) é o espaço onde os presidentes reúnem o Conselho Nacional de Segurança em momentos de tensão geopolítica ou quando precisam supervisionar importantes operações militares.

Trump também declarou, em uma publicação posterior em sua rede Truth Social, que não se aproximou do Irã para ‘negociações de paz’ de nenhum tipo”.

“Se eles quiserem conversar, sabem como me encontrar. Deveriam ter aceitado o acordo que estava sobre a mesa – muitas vidas teriam sido salvas!!!”.

Na segunda-feira, Trump afirmou que sua saída antecipada da cúpula do G7 não tinha “nada a ver” com um possível cessar-fogo entre Israel e Irã. Também acrescentou que o presidente francês Emmanuel Macron estava “errado” ao sugerir tal opção.

“Não tem ideia do porquê estou retornando a Washington, mas, de qualquer forma, não tem nada a ver com um cessar-fogo. É algo muito maior que isso”, afirmou.

Um pouco antes, Macron disse que “se os Estados Unidos conseguirem um cessar-fogo, seria uma coisa muito boa”.

