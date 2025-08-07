Trump volta a ameaçar impor controle federal de Washington, D.C.

The Swiss voice in the world since 1935

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta quarta-feira a ameaçar impor o controle federal de Washington, D.C., inclusive com o uso de soldados, para conter um suposto aumento da criminalidade na capital americana, uma afirmação que contradiz os dados oficiais.

Em virtude de um acordo de mais de 50 anos, a administração de Washington, D.C. recai sobre o governo eleito do Distrito de Columbia, incluindo seu prefeito, com o Congresso tendo um papel de supervisão. Trump mostra-se incomodado com essa configuração e insinuou diversas vezes que gostaria de transferir para a Casa Branca o controle da gestão da cidade.

“Estamos considerando, sim, porque a criminalidade é absurda”, disse o presidente. “O índice de criminalidade, o de assaltos, assassinatos e tudo mais. Não vamos deixar, e isso inclui trazer a Guarda Nacional, talvez muito em breve também.”

Os crimes violentos em Washington, D.C., controlada pelos democratas, diminuíram 26% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o ano anterior, segundo estatísticas da polícia. Os índices de criminalidade da cidade em 2024, antes de Trump assumir o cargo, já eram os mais baixos em três décadas, de acordo com o Departamento de Justiça. 

A delegada de Washington no Congresso, Eleanor Holmes Norton, negou hoje no X a afirmação de Trump, e ressaltou que “os presidentes não têm autoridade para tomar unilateralmente o controle de Washington, D.C.. O Congresso teria que aprovar uma lei, e não permitirei que a iniciativa atual chegue tão longe.”

