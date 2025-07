Unesco reconhece Megálitos de Carnac, local pré-histórico na França, como Patrimônio Mundial

Os megálitos de Carnac e das margens do Morbihan, uma vasta área que inclui os famosos alinhamentos de menires no oeste da França, foram inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco neste sábado (12), anunciou a organização internacional.

Erguidos ao longo de mais de dois milênios durante o período Neolítico, eles se estendem por um território de 1.000 km², com mais de 550 monumentos espalhados por 28 municípios de Morbihan.

Entre eles, destacam-se os alinhamentos de Carnac, com suas longas fileiras retilíneas de menires (“pedra longa” em bretão) de todos os tamanhos, cuja origem e função permanecem um mistério e que são visitados por quase 300.000 pessoas todo ano.

Essas rochas “representam um testemunho excepcional da sofisticação técnica e da habilidade das comunidades neolíticas, que lhes permitiram extrair, transportar e manipular pedras monumentais e terra para criar um espaço simbólico complexo que revela uma relação específica entre as populações e seu ambiente”, argumenta a Unesco.

Em Carnac, alguns comerciantes esperam que essa notícia atraia novos visitantes, sem temer o turismo excessivo. “As lojas de Carnac prosperam com esse fluxo”, afirmou a livreira Isabelle Servais.

A França conta atualmente com 54 sítios inscritos no Patrimônio Mundial. Espanha e China têm 60, e a Alemanha 55.

Entre as 30 candidaturas examinadas este ano pelo Comitê do Patrimônio Mundial, reunido em Paris até domingo, estão também os castelos do rei Luís II da Baviera, memoriais do genocídio no Camboja e paisagens culturais em Camarões e Malawi.

