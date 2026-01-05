116 feridos no incêndio em Crans-Montana identificados

Todas as pessoas feridas no incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana, foram identificadas. A informação foi divulgada hoje pelas autoridades suíças, que também revisaram para baixo o número de feridos: de 119 para 116.

As operações de identificação dos feridos, bem como dos falecidos, foram conduzidas pela polícia cantonal de Valais e pelo Instituto de Medicina Legal, segundo um comunicado.

Dos 116 feridos, 83 ainda estão hospitalizados. Inicialmente, as autoridades tinham falado de 119 feridos. Três pessoas admitidas na sala de emergência naquela noite foram erroneamente associadas ao incêndio em Crans-Montana.

Entre os feridos estavam 68 cidadãos suíços (21 mulheres e 47 homens), 21 franceses, 10 italianos, dois poloneses, um belga, um português, um tcheco, quatro sérvios, um australiano, um bósnio, um congolês, um luxemburguês, bem como quatro pessoas com dupla nacionalidade (França/Finlândia, Suíça/Bélgica, França/Itália e Itália/Filipinas).

No domingo à noite, a polícia anunciou que havia concluído a identificação das quarenta pessoas que morreram no incêndio. A maioria era muito jovem: vinte eram menores de idade, sendo os mais jovens com 14 anos. Apenas seis tinham 23 anos ou mais. A maioria dos falecidos (vinte e dois) era de cidadãos suíços.

