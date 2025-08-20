Banco Central é instado a agir com cautela em relação às tarifas

O Banco Central Suíço está caminhando na corda bamba em relação às tarifas e à inflação Keystone / Peter Klaunzer

O Banco Nacional Suíço (SNB) não deve tentar amenizar o impacto das tarifas dos Estados Unidos por meio de canais de política monetária, de acordo com um grupo de economistas.

Os exportadores suíços estão atualmente em uma situação difícil, enfrentando a tarifa de 39% imposta este mês, além de um franco suíço forte que se valorizou cerca de 10% em relação ao dólar desde os primeiros anúncios de comércio do presidente Donald Trump em abril.

Embora o SNB possa agir para ajudá-los, seja reduzindo as taxas de juros ou enfraquecendo a moeda por meio de intervenções, ambas as respostas trazem custos, incertezas e riscos, segundo o Observatório SNB, um grupo de acadêmicos geralmente crítico ao banco central.

Eles recomendam que o banco não altere a política especificamente para aliviar o impacto das sobretaxas.

“Qualquer intervenção política traria riscos inflacionários e poderia gerar novas acusações de manipulação cambial”, disse o grupo na terça-feira em um relatório. “Na prática, o SNB pode fazer pouco que seja eficaz para mitigar os efeitos da tarifa sem criar outros problemas.”

A economia suíça tem se mostrado resiliente até agora, enquanto uma minoria de analistas espera que o banco central reduza os custos de empréstimo para abaixo de zero na segunda metade de 2025, com a inflação atualmente em apenas 0,2%. Outros analistas preveem que as empresas buscarão cada vez mais o apoio do SNB se a alta taxa de tarifa permanecer em vigor por um período prolongado.

©2025 Bloomberg L.P.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

