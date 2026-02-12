“Quinta-feira Suja” abre o carnaval de Lucerna com música, tradição e multidão nas ruas
A festa começou às 5 da manhã com a Guuggenmusigen e a chegada do lendário irmão Fritschi, dando início a dias de desfiles, música e celebração que seguem até a noite da Quarta-feira de Cinzas.
A chamada “Quinta-feira Suja” começou às 5 da manhã com a tradicional Guuggenmusigen e o irmão Fritschi, figura lendária do carnaval de Lucerna, sendo recebido pela multidão animada.
O desfile seguiu então pela histórica cidade velha, enquanto barracas de comida abriam suas portas para atender aos foliões do carnaval.
O carnaval em Lucerna continua até a noite da Quarta-feira de Cinzas.
