“Quinta-feira Suja” abre o carnaval de Lucerna com música, tradição e multidão nas ruas

A festa começou às 5 da manhã com a Guuggenmusigen e a chegada do lendário irmão Fritschi, dando início a dias de desfiles, música e celebração que seguem até a noite da Quarta-feira de Cinzas.

A chamada “Quinta-feira Suja” começou às 5 da manhã com a tradicional Guuggenmusigen e o irmão Fritschi, figura lendária do carnaval de Lucerna, sendo recebido pela multidão animada.

O desfile seguiu então pela histórica cidade velha, enquanto barracas de comida abriam suas portas para atender aos foliões do carnaval.

O carnaval em Lucerna continua até a noite da Quarta-feira de Cinzas.

Começa o carnaval de Lucerna

Este conteúdo foi publicado em O “FastnachtLink externo” é considerada uma festa para marcar o fim do inverno e é festejado em diferentes datas nos cantões suíços. Os carnavais de Lucerna e Basileia são os mais importantes e conhecidos do país. O carnaval é originário da Roma Antiga e, incorporado pelas tradições do cristianismo, passou a marcar um período de…

