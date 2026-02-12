The Swiss voice in the world since 1935
ニュース

早朝から熱狂　ルツェルンでカーニバル開幕

カーニバルが再びルツェルン市を掌握している
スイス中部ルツェルンで12日、カーニバルが開幕した Keystone-SDA

スイス中部ルツェルンで、伝統的なカーニバル（独語でファスナハト）の幕開けを告げる「脂の木曜日（Schmutziger Donnerstag）」が午前5時に始まった。早朝にもかかわらず、数千人の仮面や仮装姿の人々でにぎわった。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

開幕は、力強い演奏で知られる伝統音楽隊「グッゲンムジーク」で華々しくスタート。さらに、ルツェルンのカーニバルを象徴する伝説的存在「ブラザー・フリッチ」が登場すると、観衆から大きな歓声が上がった。

その後、パレードは歴史ある旧市街を練り歩き、通り沿いではさまざまな軽食スタンドが営業を開始した。訪れた人々は飲食を楽しみながら、ファスナハトの雰囲気に酔いしれた。

ルツェルンのカーニバルは灰の水曜日の夜まで続く。スイスで最も古く、また独自性の高いカーニバルの一つとして知られるバーゼルのカーニバルは23日に始まる。

英語からのGoogle翻訳・追記：大野瑠衣子

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。

