Suíça abre arquivo secreto sobre Mengele após anos de sigilo
Documento sobre médico nazista deve revelar o que ele fez no país após a guerra.
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A Serviço Federal de Inteligência vai liberar o acesso ao dossiê de Josef Mengele, conhecido como “Anjo da Morte” pelos experimentos realizados no campo de concentração de Auschwitz.
Após a Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a América do Sul, mas retornou à Europa como turista — incluindo uma passagem pela Suíça. O episódio tem gerado pressão de parlamentares que querem esclarecer o que ele fez no país.
O arquivo já havia sido analisado pela Comissão Bergier, criada em 1996 para investigar a relação da Suíça com vítimas do Holocausto. Mesmo assim, o governo restringiu o acesso ao material em 2001.
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As pegadas de Joseph Mengele na Suíça
Pressão por transparência
Os documentos ficaram sob custódia do Arquivo Federal Suíço e permaneceram inacessíveis por anos. O serviço de inteligência recusou pedidos de consulta repetidamente, inclusive em fevereiro de 2026.
Agora, após uma reavaliação considerada uma “nova situação”, a decisão foi revertida. Um recurso ainda tramita no Tribunal Administrativo Federal, mas o autor deverá ter acesso ao dossiê, sob condições ainda a serem definidas — que também valerão para futuros pedidos.
A possível abertura do arquivo pode lançar nova luz sobre a presença de criminosos nazistas na Suíça no pós-guerra e reacender o debate sobre transparência histórica no país.
Adaptação: Fernando Hirschy
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