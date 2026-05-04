Suíça abre arquivo secreto sobre Mengele após anos de sigilo

Os Serviços Secretos suíços abrem o acesso ao processo de Mengele. Keystone-SDA

Documento sobre médico nazista deve revelar o que ele fez no país após a guerra.

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A Serviço Federal de Inteligência vai liberar o acesso ao dossiê de Josef Mengele, conhecido como “Anjo da Morte” pelos experimentos realizados no campo de concentração de Auschwitz.

Após a Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a América do Sul, mas retornou à Europa como turista — incluindo uma passagem pela Suíça. O episódio tem gerado pressão de parlamentares que querem esclarecer o que ele fez no país.

O arquivo já havia sido analisado pela Comissão Bergier, criada em 1996 para investigar a relação da Suíça com vítimas do Holocausto. Mesmo assim, o governo restringiu o acesso ao material em 2001.

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Mostrar mais Cultura As pegadas de Joseph Mengele na Suíça Este conteúdo foi publicado em Josef Mengele decidiu quem estava ‘apto’ para trabalhar no campo de concentração e quem deveria morrer nas câmaras de gás. Como médico de Auschwitz a partir de maio de 1943, ele realizou experimentos cruéis com os prisioneiros, em especial testes abomináveis ​​com gêmeos. Em 1945 ele fugiu para a América do Sul, mas depois voltou a visitar… ler mais As pegadas de Joseph Mengele na Suíça

Pressão por transparência

Os documentos ficaram sob custódia do Arquivo Federal Suíço e permaneceram inacessíveis por anos. O serviço de inteligência recusou pedidos de consulta repetidamente, inclusive em fevereiro de 2026.

Agora, após uma reavaliação considerada uma “nova situação”, a decisão foi revertida. Um recurso ainda tramita no Tribunal Administrativo Federal, mas o autor deverá ter acesso ao dossiê, sob condições ainda a serem definidas — que também valerão para futuros pedidos.

A possível abertura do arquivo pode lançar nova luz sobre a presença de criminosos nazistas na Suíça no pós-guerra e reacender o debate sobre transparência histórica no país.

Adaptação: Fernando Hirschy

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