Suíça pode dar isenção fiscal para gigantes digitais dos EUA

A Suíça está disposta a isentar de impostos sobre lucros as gigantes digitais dos Estados Unidos, como Google e Meta, se elas estabelecerem suas operações no país alpino, de acordo com relatos da mídia do país.

O suposto benefício fiscal surge num contexto em que os EUA impuseram tarifas de 39% à Suíça.

A decisão de um tribunal norte-americano que declara parte da nova tarifa ilegal é uma boa notícia para a Suíça, mesmo que a decisão final caiba ao Supremo Tribunal. Entretanto, Berna continua os seus esforços diplomáticos e está considerando mimar os gigantes digitais para apaziguar o presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com o NZZ am Sonntag, o Conselho Federal está pronto para prometer que os lucros das grandes empresas de tecnologia americanas não serão tributados na Suíça. Esse compromisso estaria incluído no novo projeto de acordo entre Berna e Washington.

A ideia é capitalizar sobre uma questão que mais irrita Trump: o desejo da Europa de fazer com que as grandes empresas de tecnologia paguem mais impostos. Essas empresas têm uma estrutura internacional que lhes permite limitar sua carga tributária, em detrimento de muitos países. Considerando a situação injusta, França, Itália e Áustria introduziram impostos sobre serviços digitais nos últimos anos.

De acordo com o NZZ am Sonntag, a Suíça está prometendo a Washington não seguir os passos dos europeus, em troca de um acordo alfandegário mais favorável. Quando contatada, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos se recusou a comentar as negociações em andamento.

Tema recorrente

A tributação dos gigantes digitais é um tema recorrente em Berna. A esquerda se interessa por ele há anos. Mas o Conselho Federal e a maioria da direita sempre se opuseram a ele. Para eles, não há dúvida de que a Suíça deve agir sozinha. Para tomar tal decisão, seria necessário um acordo com o maior número possível de países.

Houve até discussões sobre a introdução de um imposto digital dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mas o projeto foi abandonado sob pressão de Washington, mesmo antes de Trump chegar ao poder.

No entanto, os partidos políticos de esquerda na Suíça não abandonaram a ideia. Um representante do Partido Verde fez recentemente uma nova tentativa dentro de uma comissão parlamentar. O texto da proposta ainda não foi examinado.

Parlamento cético

Em Berna, no entanto, alguns se surpreendem com o fato do Conselho Federal estar contornando o processo parlamentar. Vários representantes verdes e socialistas também lamentam que o governo esteja se privando de uma alavanca potencial para exercer pressão sobre os EUA.

À direita, a estratégia do Conselho Federal é mais bem-sucedida. Autoridades eleitas contatadas pela emissora pública suíça RTS acreditam que o governo está certo em tentar.

O que é certo é que a Suíça terá que conviver com as novas tarifas alfandegárias de 39% dos EUA por mais algumas semanas antes que a diplomacia ou os tribunais tenham a chance de amenizar o impacto.

Adaptação: Fernando Hirschy

