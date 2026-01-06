The Swiss voice in the world since 1935
Suíça registra as temperaturas mais baixas do inverno

A Epifania deixa a Suíça a tremer de frio
A Epifania deixa a Suíça a tremer de frio Keystone-SDA

A noite de terça-feira foi a mais fria do inverno na Suíça até agora. O dia começou com temperaturas de -10 °C nas planícies.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Uma noite quase totalmente clara e a chegada de ar polar levaram às temperaturas mais baixas deste inverno em muitas partes da Suíça, informou o serviço meteorológico do país, Meteonews, nesta manhã.

No município de La Brévine, a chamada “Sibéria da Suíça”, foi registrada uma temperatura mínima de -23 °C às oito horas da manhã.

Ontem de manhã foi ainda mais frio em La Brévine, com -30,3 °C, a temperatura mais baixa registrada em qualquer lugar da Suíça neste inverno. Na região do Jura, o frio foi intenso em toda a região. Em Le Locle (cantão de Neuchâtel), por exemplo, o termômetro caiu para -18,3 °C.

Temperaturas abaixo de zero também são esperadas durante o dia. No sul, no entanto, as temperaturas ficarão acima de zero. De acordo com o Meteonews, a temperatura ficará em torno de 6 °C graças ao vento quente do norte conhecido como “foehn”.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

