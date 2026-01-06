Suíça registra as temperaturas mais baixas do inverno

A Epifania deixa a Suíça a tremer de frio Keystone-SDA

A noite de terça-feira foi a mais fria do inverno na Suíça até agora. O dia começou com temperaturas de -10 °C nas planícies.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Switzerland experiences lowest temperatures of the winter ler mais Switzerland experiences lowest temperatures of the winter

Deutsch de Dreikönigstag lässt die Schweiz vor Kälte zittern original ler mais Dreikönigstag lässt die Schweiz vor Kälte zittern

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Uma noite quase totalmente clara e a chegada de ar polar levaram às temperaturas mais baixas deste inverno em muitas partes da Suíça, informou o serviço meteorológico do país, Meteonews, nesta manhã.

Conteúdo externo Avec des #températuresLink externo régulièrement comprises entre -10 et -13 ° à basse altitude au nord des Alpes, cette nuit est la plus froide de l'hiver et de loin. De telles températures n'ont pas été observées depuis plusieurs années en Suisse. Mesures ici -> https://t.co/1LE9O3pdObLink externo (nb) pic.twitter.com/9JwKHPcSqxLink externo — MeteoNews_Suisse (@meteonewsSA) January 6, 2026 Link externo

No município de La Brévine, a chamada “Sibéria da Suíça”, foi registrada uma temperatura mínima de -23 °C às oito horas da manhã.

Ontem de manhã foi ainda mais frio em La Brévine, com -30,3 °C, a temperatura mais baixa registrada em qualquer lugar da Suíça neste inverno. Na região do Jura, o frio foi intenso em toda a região. Em Le Locle (cantão de Neuchâtel), por exemplo, o termômetro caiu para -18,3 °C.

Temperaturas abaixo de zero também são esperadas durante o dia. No sul, no entanto, as temperaturas ficarão acima de zero. De acordo com o Meteonews, a temperatura ficará em torno de 6 °C graças ao vento quente do norte conhecido como “foehn”.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos