Mau tempo na Suíça provoca quatro mortes

As fortes chuvas também destuíram vilarejos, pontes e estradas do país. Keystone-SDA

No fim de semana, fortes tempestades na Suíça causaram a morte de pelo menos quatro pessoas. Três pessoas morreram no Ticino e uma no cantão do Valais.

A polícia do cantão do Ticino, na Suíça italiana, anunciou na tarde de domingo que os serviços de emergência encontraram um terceiro corpo durante o dia em Val Bavona, um vale lateral do Vale Maggia. Dois corpos já haviam sido encontrados lá após um deslizamento de terra. Uma pessoa ainda está desaparecida perto de Lavizzara, no Vale Maggia.

A equipe de comando do cantão do Valais também anunciou no início da tarde de domingo que uma pessoa havia morrido em Saas-Grund em decorrência das tempestades. Outra pessoa está desaparecida no vale Binntal.

De acordo com a polícia cantonal do Valais, a vítima de Saas-Grund foi encontrada em um hotel. Isso aconteceu depois que o homem foi dado como desaparecido por sua companheira. As investigações iniciais revelaram que o homem foi presumivelmente surpreendido pelas massas de água. A identificação formal do corpo está em andamento.

O homem desaparecido no vale Binntal é um suíço de 52 anos. A busca por ele está em andamento, informou a polícia.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

