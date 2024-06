Suíça lidera na Europa em alimentos orgânicos

Apesar da inflação, a demanda dos consumidores levou ao crescimento do mercado de produtos orgânicos. Biosuisse

Gastando uma média de CHF 454 por pessoa (US$ 513), os suíços são os campeões europeus no consumo de produtos orgânicos, informou a organização Biosuisse em sua conferência anual de imprensa na quarta-feira.

3 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Switzerland leads the way in Europe on organic food original ler mais Switzerland leads the way in Europe on organic food

Em uma classificação em toda a Europa, a Suíça é a primeira em consumo orgânico per capita, à frente da Dinamarca, Áustria, Luxemburgo e Suécia, informou a Biosuisse. A Alemanha está em sexto lugar e a França, em sétimo.

As vendas de produtos orgânicos cresceram pouco menos de 7% na Suíça em 2023. Os aumentos gerais de preços representam 4% desse valor, de acordo com a organização. O volume de mercado de produtos orgânicos é de pouco mais de CHF 4 bilhões (US$ 4,52 bilhões). A participação de mercado dos produtos orgânicos no comércio varejista é, portanto, de 11,6%.

Mostrar mais

Mostrar mais Vendas de produtos orgânicos ultrapassam 4 bilhões de francos Este conteúdo foi publicado em As vendas de produtos orgânicos aumentaram para CHF 4,075 bilhões na Suíça no ano passado, com os agricultores orgânicos alcançando uma participação no mercado varejista de 11,6%. ler mais Vendas de produtos orgânicos ultrapassam 4 bilhões de francos

O mercado orgânico suíço quase atingiu um nível recorde em 2020 durante a pandemia do coronavírus. O crescimento atual não foi impulsionado por varejistas orgânicos especializados e comerciantes diretos, como era o caso na época, mas por grandes varejistas Coop e Migros, lojas de departamento e varejistas especializados.

Viticultura orgânica

No final de 2023, 7.362 propriedades rurais haviam sido certificadas com o selo “bud” da Biosuisse. De acordo com a organização, elas possuíam uma área rural de 190.280 hectares. Com 21 novas propriedades rurais, o número de propriedades orgânicas não mudou muito em comparação com o ano anterior.

Também houve apenas um pequeno aumento no número de comerciantes e empresas de processamento certificados, com 48 novas adições. No final do ano passado, um total de 1.356 titulares de licenças haviam recebido o selo orgânico.

O cantão dos Grisões tem a maior proporção de propriedades orgânicas, respondendo por quase dois terços do total. Berna continua sendo o cantão com o maior número de propriedades rurais orgânicas, totalizando 1.370. Com um quinto de sua produção sendo orgânica, a produção de vinho superou outras formas de agricultura nessa estatística pela primeira vez.

Mostrar mais

Mostrar mais Novos vinhos suíços misturam tradição e paixão Este conteúdo foi publicado em Jean-Denis Perrochet ganhou fama fazendo vinhos biodinâmicosLink externo suíços e por seu compromisso apaixonado em promover a viticultura orgânica. Em 2012, ele e sua esposa e filho começaram a produzir vinho biodinâmico por causa do que ele acredita ser sua saúde e benefícios ecológicos. Situado a uma curta distância da cidade de Neuchâtel, o enólogo e… ler mais Novos vinhos suíços misturam tradição e paixão

Biosuisse

Em sua conferência de imprensa anual, a Biosuisse enfatizou a importância das parcerias com varejistas para o desenvolvimento da propriedade rural orgânica na Suíça. Juntos, eles conseguiram tirar a propriedade rural orgânica de um nicho. “Em vista das contínuas discussões sobre preços, precisamos nos posicionar claramente no mercado e mostrar por que o orgânico vale o preço”, disse o presidente da Biosuisse, Urs Brändli, em um comunicado à imprensa.

A Biosuisse é uma organização orgânica suíça e proprietária do rótulo bud. O rótulo bud e seu certificado representam a sustentabilidade. A organização guarda-chuva representa os interesses de empresas certificadas de agricultura, horticultura, processamento e comércio.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Um passeio pela feira de Friburgo Este conteúdo foi publicado em A cidade de Friburgo, construída na Idade Média, está localizada na fronteira entre as partes de língua francesa e alemã da Suíça. Todos os sábados é dia de feira na parte antiga da cidade. A maioria dos produtos da feira são orgânicos, aqui chamados de “bio”. Frutas e legumes, queijos e carnes. Produtos cultivados e… ler mais Um passeio pela feira de Friburgo

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever