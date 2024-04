Vendas de produtos orgânicos ultrapassam 4 bilhões de francos

Apesar da confiança do consumidor ter diminuído devido à inflação e ao aumento dos preços, no ano passado, os consumidores passaram a procurar cada vez mais produtos com certificação orgânica. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

As vendas de produtos orgânicos aumentaram para CHF 4,08 bilhões (US$ 4,46 bilhões) na Suíça no ano passado, com os agricultores orgânicos alcançando uma participação no mercado varejista de 11,6%.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Organic boom in Switzerland sees sales exceed CHF4 billion original ler mais Organic boom in Switzerland sees sales exceed CHF4 billion

Esse número se compara a CHF 3,87 bilhões em 2022 e marca um aumento de 0,4 ponto percentual na participação de mercado em relação ao ano anterior, anunciou a Bio Suisse, a principal organização de agricultura orgânica na Suíça, na quarta-feira.

Apesar da confiança do consumidor ter diminuído devido à inflação e ao aumento dos preços, os compradores passaram a usar cada vez mais produtos com certificação orgânica no ano passado. De acordo com a Bio Suisse, há uma tendência de longo prazo em direção a produtos mais orgânicos e regionais.

No final do ano passado, 7.362 propriedades rurais foram credenciadas como orgânicas, 21 a mais do que no ano anterior. Também houve apenas um pequeno aumento no número de varejistas e empresas de processamento certificados, com apenas 48 acréscimos. No final do ano passado, um total de 1.356 detentores de licenças haviam recebido a certificação orgânica.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Agricultura 100% orgânica é uma revolução impossível? Este conteúdo foi publicado em Muitos acreditam que a agricultura orgânica é mais ecológica e sustentável. Porém experiências no Sri Lanka e Suíça mostram que a realidade é mais complicada. ler mais Agricultura 100% orgânica é uma revolução impossível?

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever