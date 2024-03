Números de roubos atingem níveis altíssimos na Suíça em 2023

KEYSTONE

O número de infrações penais na Suíça aumentou 14%, chegando a 522.558 no ano passado. Os roubos de veículos aumentaram em 71,4%, chegando a 18.192 delitos - os números mais altos desde que as estatísticas foram introduzidas em 2009.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Switzerland sees record levels of theft in 2023 original ler mais Switzerland sees record levels of theft in 2023

De acordo com as estatísticas de crimes policiais publicadas pelo Departamento Federal de Estatística (FSO) na segunda-feira, quase 70% dos crimes cometidos foram crimes contra o patrimônio. O roubo, incluindo o roubo de veículos, foi responsável por mais da metade desses crimes.

Mostrar mais

Mostrar mais Quatro em cada cinco idosos são vítimas de golpes Este conteúdo foi publicado em Os fraudadores estão cada vez mais visando os idosos na Suíça, revela um novo estudo. ler mais Quatro em cada cinco idosos são vítimas de golpes

Houve também um aumento no crime digital, que cresceu quase um terço em comparação com o ano anterior, chegando a 43.839 delitos, de acordo com o FSO. A maioria dos casos é atribuível a crimes cibereconômicos, que também aumentaram em mais de um terço no ano passado.

Houve também aumentos significativos em casos de phishing, uso indevido de sistemas de pagamento online e mercadorias pagas, mas não entregues, em plataformas de anúncios classificados.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever