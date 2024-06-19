Алишер Усманов подал в Германии в суд на банк UBS
Алишер Усманов подал в суд на немецкое подразделение швейцарского банка UBS, компанию UBS Europe SE. Адвокаты требуют возмещения ущерба в связи «с нарушением условий контракта и неправомерными действиями» данного финансового института.
Юристы утверждают, что банк UBS Europe SE «незаконно» перенаправил данные Алишера Усманова в распоряжение расположенного в Кёльне Управления по расследованию незаконных финансовых операций и трансакций (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen).
По словам мюнхенской адвокатской конторы Gauweiler & SauterВнешняя ссылка банк направил в адрес данной структуры более десятка уведомлений о возможном наличии факта отмывания денег, «причем в некоторых случаях дело доходило до абсурда, так как в эту категорию были занесены арендные платежи или даже обычные снятия наличных». По информации юристов все эти уведомления имели место в период с 2018 по 2022 годы и «нанесли серьезный ущерб репутации господина Усманова», в результате он также «понес значительные финансовые потери».
Показать больше
Российские олигархи в Швейцарии: гости, от которых становится неловко
По этой причине его адвокаты и подали от имени лично Алишера Усманова исковое заявление в отношении филиала швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне «с целью установления степени ответственности банка за ущерб, причиненный данному лицу, и для фундаментального судебного прояснения всего контекста произошедшего».
Российско-узбекский мультимиллиардер Усманов, чье состояние американский деловой журнал «Форбс» недавно оценил в 13,6 млрд долларов, считается близким сторонником президента России Владимира Путина. Соответственно поддерживает он и политику Путина в отношении Украины.
Показать больше
Вступит ли Швейцария в рабочую группу REPO?
В связи с этим Европейский союз ввел против Усманова санкции и произошло это уже через несколько дней после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Свое решение ЕС мотивировал тем, что Усманов служил для Путина подставным лицом и решал для него разного рода «бизнес-задачи».
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
После вторжения России в Украину перед виллой олигарха в регионе Роттах-Эгерн (Rottach-Egern, в Верхней Баварии в 55 км к югу от Мюнхена) неоднократно проходили митинги протеста. Первым об иске Усманова против швейцарского банка сообщило информационное агентство Reuters. Сам банк UBS пока не желает комментировать это дело, ответ на соответствующий запрос от швейцарского агентства деловых новостей AWP Finanznachrichten также пока не получен.
Показать больше
Санкции против России и сюжет со швейцарской компанией «ЕвроХим»
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.