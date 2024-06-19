Алишер Усманов подал в Германии в суд на банк UBS

Алишер Усманов подал в Германии в суд на банк UBS. © Keystone

Алишер Усманов подал в суд на немецкое подразделение швейцарского банка UBS, компанию UBS Europe SE. Адвокаты требуют возмещения ущерба в связи «с нарушением условий контракта и неправомерными действиями» данного финансового института.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russian oligarch sues UBS over ‘unlawful’ money laundering alerts Оригинал Читать далее Russian oligarch sues UBS over ‘unlawful’ money laundering alerts

Юристы утверждают, что банк UBS Europe SE «незаконно» перенаправил данные Алишера Усманова в распоряжение расположенного в Кёльне Управления по расследованию незаконных финансовых операций и трансакций (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen).

По словам мюнхенской адвокатской конторы Gauweiler & SauterВнешняя ссылка банк направил в адрес данной структуры более десятка уведомлений о возможном наличии факта отмывания денег, «причем в некоторых случаях дело доходило до абсурда, так как в эту категорию были занесены арендные платежи или даже обычные снятия наличных». По информации юристов все эти уведомления имели место в период с 2018 по 2022 годы и «нанесли серьезный ущерб репутации господина Усманова», в результате он также «понес значительные финансовые потери».

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По этой причине его адвокаты и подали от имени лично Алишера Усманова исковое заявление в отношении филиала швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне «с целью установления степени ответственности банка за ущерб, причиненный данному лицу, и для фундаментального судебного прояснения всего контекста произошедшего».

Российско-узбекский мультимиллиардер Усманов, чье состояние американский деловой журнал «Форбс» недавно оценил в 13,6 млрд долларов, считается близким сторонником президента России Владимира Путина. Соответственно поддерживает он и политику Путина в отношении Украины.

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В связи с этим Европейский союз ввел против Усманова санкции и произошло это уже через несколько дней после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Свое решение ЕС мотивировал тем, что Усманов служил для Путина подставным лицом и решал для него разного рода «бизнес-задачи».

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После вторжения России в Украину перед виллой олигарха в регионе Роттах-Эгерн (Rottach-Egern, в Верхней Баварии в 55 км к югу от Мюнхена) неоднократно проходили митинги протеста. Первым об иске Усманова против швейцарского банка сообщило информационное агентство Reuters. Сам банк UBS пока не желает комментировать это дело, ответ на соответствующий запрос от швейцарского агентства деловых новостей AWP Finanznachrichten также пока не получен.

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