The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Безопасность пациентов

Что делает Швейцария против устойчивости к антибиотикам

Швейцария остаётся одним из ключевых центров мировой фармацевтики, но она почти ничего не делает для стимулирования разработки новых антибиотиков.
Швейцария остаётся одним из ключевых центров мировой фармацевтики, но она почти ничего не делает для стимулирования разработки новых антибиотиков. Dr P. Marazzi / Science Photo Library

Швейцария остаётся одним из ключевых центров мировой фармацевтики, но она почти ничего не делает для стимулирования разработки новых типов антибиотиков. А это не только угрожает новыми проблемами её собственной системе здравоохранения, но и подрывает глобальные усилия по борьбе с антибиотикорезистентностью.

Этот контент был опубликован на
10 минут

Я пишу репортажи о швейцарской фармацевтической промышленности и здравоохранении, включая такие темы, как доступность лекарств, биомедицинские инновации и проблемы, связанные с тяжёлыми заболеваниями, например, с раком. Выросла недалеко от Сан-Франциско и изучала международные отношения с акцентом на экономику развития и политику в области здравоохранения. До прихода в SWI swissinfo.ch в 2018 году работала журналистом-фрилансером и исследователем в области бизнеса и прав человека.

Показать больше

Эксперты по всему миру давно предупреждают: устойчивость к антимикробным препаратам, включая антибиотики, представляет собой нарастающий кризис с фатальными последствиями. По данным журнала The Lancet только в 2019 году антимикробная резистентность (АМР) стала причиной 1,3 миллиона смертей по всему миру, заняв третье место среди всех причин летальных исходов. Если эта тенденция сохранится, к 2050 году количество жертв этой проблема может достичь 10 миллионов в год — что сопоставимо с численностью умерших от онкологических заболеваний.

Но несмотря на эти прогнозы сейчас лишь очень немногие компании берутся за разработку новых антибиотиков. Причина проста: создание таких препаратов требует 10–15 лет работы и вложений в сумме более 1 миллиарда долларов или около 790 миллионов швейцарских франков, а прибыль от их продаж крайне ограничена. При этом антибиотики должны быть недорогими и использоваться в ограниченном объёме, с тем чтобы не провоцировать развитие устойчивости к их воздействию.

Экономические барьеры и неэффективная политика

Поэтому в такой ситуации эксперты в области здравоохранения призывают к внедрению альтернативных моделей финансирования оздания новых антибиотиков. Один из предлагаемых вариантов — модель абонентской платы (subscription model): компаниям-производителям выплачивается фиксированная годовая сумма за то, что их антибиотики находятся в распоряжении национальной системы здравоохранения, даже независимо от того, насколько часто эти препараты фактически используются. Такой подход гарантирует компаниям стабильный доход и снижает их финансовые риски, поскольку антибиотики применяются ограниченно и только по строгим показаниям.

Великобритания, Швеция, Япония, Италия и Канада уже тестируют такую схему. В мае 2024 года данная модель стала официальной частью системы госзакупок антибиотиков в Великобритании. Швейцария обсуждает аналогичные меры уже более 10 лет, но конкретные решения постоянно откладываются в пресловутый «долгий ящик». «Если даже такая развитая и богатая страна, как Швейцария, не поддерживает усилия по созданию таких моделей, то это для других государств и инвесторов довольно тревожный сигнал. Мы рискуем просто не получить новые препараты, когда они понадобятся, а ученые могут окончательно покинуть эту область», — подчёркивает Барбара Полек (Barbara Polek), управляющий директор инициативы Der Round Table Antibiotika Schweiz.

Реальная угроза: устойчивость к антибиотикам

Как отмечает врач-инфекционист Сильвио Бруггер (Silvio Brugger) из Университетской клиники Цюриха (Universitätsspital Zürich, USZ), риск истощения арсенала эффективно действующих антибиотиков давно стал реальностью. Даже в Швейцарии, где уровень антибиотикорезистентности все ещё сравнительно низкий, всё чаще регистрируются завозные случаи трудноизлечимых инфекций. Так, в 2023 году Сильвио Бруггер лечил пациента с тяжёлыми ожогами, инфицированного штаммом Acinetobacter baumannii, устойчивым к карбапенемам (Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, CRAB).

Также по теме:

Показать больше
drug shortages

Показать больше

Почему в Швейцарии возник дефицит лекарств?

Этот контент был опубликован на Как у страны, которая снабжает лекарствами весь мир, может возникнуть их дефицит на собственном внутреннем рынке?

Читать далее Почему в Швейцарии возник дефицит лекарств?

Карбапенемы — это один из классов мощнейших антибиотиков, применяемых в случаях, когда другие препараты неэффективны. Но если бактерии приобретают устойчивость даже к карбапенемам, то лечение становится крайне затруднительным или невозможным. «Уровень резистентности, который мы наблюдали, оказался просто пугающим, — рассказывает Сильвио Бруггер. — Бактерии были повсюду: в носу, лёгких, в раневых тканях. Без адекватного лечения такие пациенты обычно погибают в течение десяти дней». CRAB легко распространяется в условиях лечебных учреждений, особенно в помещениях с повышенной влажностью воздуха, таких как ожоговые отделения.

medicine
Большинство исследований в области разработки новых видов антибиотиков проводится небольшими биотехнологическими стартапами, некоторые из которых, например Polyphor и Bioversys, расположены в Швейцарии. © Keystone / Gaetan Bally

В 2007 году из-за вспышки этой инфекции ожоговое отделение одной из клиник в западной Швейцарии было вынуждено временно закрыться для полной дезинфекции. На данный момент в качестве безопасного и эффективного средства против CRAB признан лишь сульбактам-дурлобактам (Sulbactam-durlobactam, торговое название Xacduro), одобренный в США в 2023 году. Однако в Швейцарии этот антибиотик не зарегистрирован, получить его можно только в экстренном порядке и только по индивидуальному запросу. В случае с пациентом из USZ пришлось, чтобы спасти его жизнь, срочно импортировать этот препарат и покупать его по значительно завышенной цене.

«Ситуации, когда эффективные антибиотики недоступны и приходится их срочно импортировать, становятся всё более частыми», — предупреждает Сильвио Бруггер. Одной из причин является низкий экономический интерес компаний к такому небольшому рынку, как Швейцария, где проживает всего-то около 9 миллионов человек. При ожидаемо низких объёмах продаж некоторые производители решают отложить или вовсе отказаться от коммерциализации своих препаратов в этой стране. Недавнее исследованиеВнешняя ссылка показало: из почти двух десятков новых антибиотиков, одобренных в крупных странах в период с 2010 по 2020 года, только шесть были официально выведены на рынок Швейцарии — это на уровне таких стран, как Румыния и Греция.

Несовершенная экономическая система

Но перебои возникают даже с давно известными антибиотиками. По данным главного фармацевта Женевских университетских клиник (Hôpitaux universitaires de Genève, HUG) Яссина Дифа (Yassine Dhif), только за последние два года в HUG зарегистрировали 88 случаев дефицита антибиотиков, в 16 случаях препараты пришлось импортировать, в пяти случаях лекарства оказались полностью недоступны из-за отсутствия регистрации или их окончательного вывода с рынка. Стоимость же импортных препаратов в среднем в 2,5 раза выше, а в отдельных случаях — в пять раз.

Читайте также:

Показать больше
antibiotics

Показать больше

Кто заплатит за новые антибиотики?

Этот контент был опубликован на Принять участие в разработке новых препаратов готовы очень немногие компании. Финансовое стимулирование — одно из возможных решений проблемы.

Читать далее Кто заплатит за новые антибиотики?

«Это тревожный симптом гораздо более серьёзной системной проблемы», — подчёркивает Яссина Диф. Антибиотики — это жизненно необходимые препараты, которые, по мнению Всемирной организации здравоохранения (WHO), должны быть доступны максимально широко. Однако в реальности нынешняя экономическая модель делает разработку новых антибиотиков почти невозможной, особенно для небольших компаний. «Новые антибиотики, какими бы они ни были инновационными, должны стоить так же дёшево, как чипсы, — отмечает Марк Джонс (Mark Jones) из швейцарской биотехнологической компании Basilea Pharmaceutica, разработавшей антибиотик Zevtera. — А лучшие препараты компании держат под замком, выводя их на рынок лишь в крайнем случае. В результате перспективные стартапы не могут окупить затраты, а крупные фармкомпании массово уходят из этой области».

Глобальная проблема

Дойти до стадии клинических исследований многим компаниям помогают финансовые субсидии и стимулы, предоставляемые на ранних этапах разработки препаратов. Но без устойчивой общей экономической модели даже самые эффективные антибиотики могут так и не попасть к пациентам. Яркий пример — американская компания Achaogen. В 2018 году она получила в США допуск на антибиотик Zemdri (плазомицин), но так и не смогла окупить затраты на запуск этого продукта и вскоре обанкротилась. «Это на самом деле глобальная проблема», — говорит Генри Скиннер (Henry Skinner), генеральный директор фонда AMR Action Fund, инвестиционного фонда с головным офисом в США, созданного в 2020 году ведущими фармацевтическими компаниями, благотворительными организациями и международными структурами здравоохранения.

drug shortages
В Швейцарии часто не хватает как жизненно важных антибиотиков, так и средств для лечения рака и эпилепсии. © Keystone / Christian Beutler

Цель: преодолеть дефицит финансирования разработки новых антибиотиков, вызванный их низкой коммерческой привлекательностью. Фонд планирует вложить около 1 миллиарда долларов в небольшие биотехнологические компании, с тем чтобы к 2030 году довести до стадии регистрации как минимум от двух до четырёх новых антибиотиков, эффективных против лекарственно-устойчивых инфекций. «Богатые страны, включая Швейцарию, обязаны создать привлекательные рыночные условия, иначе разработка антибиотиков попросту остановится», — считает Генри Скиннер. Швейцария давно обсуждает возможность стимулирования разработок в рамках национальной стратегии по борьбе с АМР, однако конкретные решения так пока и не приняты.

Швейцария не торопится

По данным Федерального ведомства здравоохранения (BAG, подразделение МВД), проектВнешняя ссылка соответствующих поправок в швейцарский Федеральный Закон «Об эпидемиях» (Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen / Epidemiengesetz, EpG), планируется внести в парламент лишь осенью 2025 года. Но даже если он и будет принят, то реальные изменения вступят в силу лишь к 2029 году. В самой Швейцарии уже сейчас осталось лишь несколько крупных компаний, продолжающих исследования в этой области. Одна из них — концерн Roche, который в мае 2025 года объявил о переводе препарата зосурабалпин (Zosurabalpin) в завершающую стадию клинических испытаний.

Это первый за полвека новый класс антибиотиков, способный уничтожать особо устойчивые грамотрицательные бактерии, защищённые двойной клеточной мембраной. «Чтобы обеспечить доступ к антибиотикам мы готовы идти на определённые риски», — подчёркивает Михаэль Оберрайтер (Michael Oberreiter), глава отдела Roche по вопросам глобального доступа к лекарственным препаратам, отвечающий за то, чтобы инновационные препараты компании были доступны пациентам по всему миру. «Без поддержки развитых стран эта индустрия, однако, развиваться не сможет. Компании либо уйдут с этого рынка, либо вообще не будут на него выходить. Уже сейчас мы наблюдаем „утечку мозгов“: ученые-исследователи активно переходят в другие сферы деятельности. И чтобы развернуть этот процесс в обратную сторону, потребуются долгие годы».

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

А также к теме:

Показать больше
Box of drugs

Показать больше

Импорт нелегальных медикаментов в Швейцарию вырос на 40%

Этот контент был опубликован на В 2021 в Швейцарии была конфискована 9 421 упаковка с незаконно ввезенными лекарственными препаратами

Читать далее Импорт нелегальных медикаментов в Швейцарию вырос на 40%
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Фармацевт во Франции показывает покупателю упаковку дженерика — более доступного аналога оригинального лекарства. Keystone / Photononstop / Philippe Turpin

Показать больше

Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков

Этот контент был опубликован на Повышенные таможенные тарифы могут привести к увеличению цен на лекарства-дженерики и даже к их дефициту. Вряд ли Дональд Трамп добивался именно этого.

Читать далее Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков
Программа Love Life, известная в Швейцарии своими смелыми, чтобы не сказать «провокационными», рекламными кампаниями, будет сохранена, но с уменьшенным бюджетом.

Показать больше

Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний

Этот контент был опубликован на Несмотря на увеличение числа венерических заболеваний Швейцария сокращает финансирование программ профилактики ИППП.

Читать далее Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний
Сегодня во многих странах бизнес и власти ищут пути преодоления дефицита лекарств. Сработает ли хоть одно из предложенных решений?

Показать больше

Как можно было бы решить проблему нехватки лекарств?

Этот контент был опубликован на Сегодня во многих странах бизнес и власти ищут пути преодоления дефицита лекарств. Сработает ли хоть одно из предложенных решений?

Читать далее Как можно было бы решить проблему нехватки лекарств?
Novartis

Показать больше

Гиганты швейцарской фармацевтики надеются на Словению

Этот контент был опубликован на Швейцарские компании Novartis и Sandoz переходят на сложные и дорогие лекарства, доверяя более дешевые препараты Словении.

Читать далее Гиганты швейцарской фармацевтики надеются на Словению
Ребенок на осмотре у врача

Показать больше

Европейские педиатры обеспокоены дефицитом лекарств

Этот контент был опубликован на Европейские ассоциации педиатров предупреждают: лекарства для детей и подростков дефицитны по всей Европе.

Читать далее Европейские педиатры обеспокоены дефицитом лекарств

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR