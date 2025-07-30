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Внешняя политика

Визит Матвиенко в Швейцарию стал резонансным событием

Швейцария, напомним, традиционно играет роль нейтрального посредника в международных конфликтах.
Швейцария, напомним, традиционно играет роль нейтрального посредника в международных конфликтах. SWI

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приняла участие в саммите председателей парламентов стран, членов Межпарламентского союза, прошедшем в Женеве. Это первый её визит в Швейцарию с начала полномасштабной войны России против Украины.

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Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Швейцарское информагентство Keystone-SDA назвало его «дипломатическим успехом Кремля». В. Матвиенко сопровождали девять российских чиновников и парламентариев, пятеро из которых находятся под западными санкциями, в том числе Леонид Слуцкий и Пётр Толстой. Тем не менее визит состоялся благодаря международным обязательствам Швейцарии в качестве принимающей стороны: санкции временно приостанавливаются для обеспечения участия санкционированных лиц в официальных международных мероприятиях.

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В тот же день в Женеве прошла акция протеста, организованная инициативой «Россия Будущего — Швейцария». Участники выразили недовольство тем, что представители российской власти получают возможность выступать на международных площадках. Звучала и критика в адрес Италии, которая предоставила воздушный коридор самолету российской делегации. Спикер парламента Швейцарии Майя Риникер формально поприветствовала Матвиенко в зале заседаний саммита в Женеве, но подчеркнула, что ни неформальных, ни официальных встреч не было.

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Во время выступления Матвиенко, которая превысила лимит времени, Майа Риникер прервала её и напомнила о равных правилах для всех. Она также отметила, что Швейцария готова проводить мирные переговоры — при условии, что на это согласны обе стороны. Двусторонних встреч между делегациями России и Украины не произошло. Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк публично выразила возмущение присутствием россиян в Женеве и призвала другие страны избегать совместных фото и рукопожатий, которые могут быть восприняты как знак поддержки агрессии.

Швейцария, напомним, традиционно играет роль нейтрального посредника в международных конфликтах. Однако сегодня её внешнеполитическая позиция встречает за рубежом куда меньше понимания — а стране приходится выбирать между нейтралитетом и моральной ответственностью.

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