Визит Матвиенко в Швейцарию стал резонансным событием
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко приняла участие в саммите председателей парламентов стран, членов Межпарламентского союза, прошедшем в Женеве. Это первый её визит в Швейцарию с начала полномасштабной войны России против Украины.
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Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.
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Швейцарское информагентство Keystone-SDA назвало его «дипломатическим успехом Кремля». В. Матвиенко сопровождали девять российских чиновников и парламентариев, пятеро из которых находятся под западными санкциями, в том числе Леонид Слуцкий и Пётр Толстой. Тем не менее визит состоялся благодаря международным обязательствам Швейцарии в качестве принимающей стороны: санкции временно приостанавливаются для обеспечения участия санкционированных лиц в официальных международных мероприятиях.
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В тот же день в Женеве прошла акция протеста, организованная инициативой «Россия Будущего — Швейцария». Участники выразили недовольство тем, что представители российской власти получают возможность выступать на международных площадках. Звучала и критика в адрес Италии, которая предоставила воздушный коридор самолету российской делегации. Спикер парламента Швейцарии Майя Риникер формально поприветствовала Матвиенко в зале заседаний саммита в Женеве, но подчеркнула, что ни неформальных, ни официальных встреч не было.
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Россияне под санкциями: почему их впускает Швейцария?
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Россияне, находящиеся под санкциями из-за войны в Украине, прибыли в Женеву: кто они и почему их впустили в Швейцарию?
Во время выступления Матвиенко, которая превысила лимит времени, Майа Риникер прервала её и напомнила о равных правилах для всех. Она также отметила, что Швейцария готова проводить мирные переговоры — при условии, что на это согласны обе стороны. Двусторонних встреч между делегациями России и Украины не произошло. Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк публично выразила возмущение присутствием россиян в Женеве и призвала другие страны избегать совместных фото и рукопожатий, которые могут быть восприняты как знак поддержки агрессии.
Швейцария, напомним, традиционно играет роль нейтрального посредника в международных конфликтах. Однако сегодня её внешнеполитическая позиция встречает за рубежом куда меньше понимания — а стране приходится выбирать между нейтралитетом и моральной ответственностью.
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Валентина Матвиенко в Швейцарии: неоднозначная реакция
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Марк Линдт (Marc Lindt), член правления Украинской Ассоциации в Швейцарии (Der Ukrainische Verein in der SchweizВнешняя ссылка) критически отозвался об этом визите в своем интервью телеканалу SRF, подчеркнув, что решение предоставить Матвиенко право въехать в Швейцарию для «распространения российской пропаганды» является в лучшем случае «сомнительным». М. Линдт считает, что Швейцария является частью Шенгенского пространства, а потому Берн должен был бы придерживаться тех санкций,…
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