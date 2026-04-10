ЕС быстро ратифицирует Третий пакет соглашений с Берном
Европарламент намерен оперативно ратифицировать Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС уже в 2026 году.
Европейский парламент и парламент Швейцарии намерены поторопиться с ратификацией Третьего пакета секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Брюссель намерен завершить ратификацию уже в этом году. Об этом заявил депутат Европейского парламента Бернд Ланге (Bernd Lange), возглавляющий европейскую парламентскую делегацию в Берне.
В Швейцарии парламентские дебаты по вопросу ратификации Третьего пакета соглашений с ЕС должны начаться в сентябре. «Мы, безусловно, ратифицируем это соглашение ещё в этом году», — заявил Бернд Ланге, председатель Комитета Европейского парламента по международной торговле. «Думаю, всё пойдёт очень быстро. До сих пор я не слышал в Европарламенте никаких критических голосов».
Читайте также:
Швейцария — ЕС: краткая история двусторонних соглашений
В Швейцарии дебаты должны начаться в сентябре в Совете кантонов (Ständerat, малая сенаторская палата парламента). Как сообщил агентству Keystone-SDA депутат Совета кантонов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga), подготовка к дебатам идёт в соответствии с этим графиком. В Национальном совете (Nationalrat, большой палате парламента), добавил он, дебаты пройдут в декабре 2026 года или в марте 2027 года.
Торговая политика и геополитическая напряжённость: что может сделать Швейцария?
Во прошедшей еще до Пасхи встрече швейцарской и европейской парламентских делегаций также принял участие председатель швейцарской парламентской комиссии, отвечающей за это досье. Обе стороны вновь подчеркнули необходимость укреплять отношения, особенно в нынешней сложной геополитической ситуации.
Швейцария и ЕС подписали 3-й пакет секторальных соглашений
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.