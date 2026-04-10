ЕС быстро ратифицирует Третий пакет соглашений с Берном

Европейский парламент намерен ратифицировать соглашение между Швейцарией и ЕС в этом году
Европарламент намерен оперативно ратифицировать Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС уже в 2026 году.

Европарламент намерен оперативно ратифицировать Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС уже в 2026 году.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Европейский парламент и парламент Швейцарии намерены поторопиться с ратификацией Третьего пакета секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Брюссель намерен завершить ратификацию уже в этом году. Об этом заявил депутат Европейского парламента Бернд Ланге (Bernd Lange), возглавляющий европейскую парламентскую делегацию в Берне.

В Швейцарии парламентские дебаты по вопросу ратификации Третьего пакета соглашений с ЕС должны начаться в сентябре. «Мы, безусловно, ратифицируем это соглашение ещё в этом году», — заявил Бернд Ланге, председатель Комитета Европейского парламента по международной торговле. «Думаю, всё пойдёт очень быстро. До сих пор я не слышал в Европарламенте никаких критических голосов».

Свершилось: президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд приветствует председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Берне в конце декабря.

В Швейцарии дебаты должны начаться в сентябре в Совете кантонов (Ständerat, малая сенаторская палата парламента). Как сообщил агентству Keystone-SDA депутат Совета кантонов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga), подготовка к дебатам идёт в соответствии с этим графиком. В Национальном совете (Nationalrat, большой палате парламента), добавил он, дебаты пройдут в декабре 2026 года или в марте 2027 года.

Во прошедшей еще до Пасхи встрече швейцарской и европейской парламентских делегаций также принял участие председатель швейцарской парламентской комиссии, отвечающей за это досье. Обе стороны вновь подчеркнули необходимость укреплять отношения, особенно в нынешней сложной геополитической ситуации.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

