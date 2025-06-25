За кулисами швейцарской дипломатии: зарплаты, карьера и нейтралитет

Иллюстрация Кая Ройссера Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Кто такие швейцарские дипломаты? Как они строят карьеру? Сколько получают? И чем их стиль работы отличается от подхода других стран?

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В Швейцарии быть дипломатом — значит представлять страну, которая официально придерживается нейтралитета и не встает ни на чью сторону. Это вызывает разные реакции: одни видят в этом стремление к миру, другие — удобную позицию, чтобы не вмешиваться.

Как бы там ни было, именно нейтралитет позволил Швейцарии играть особую роль в мировой политике. SWI swissinfo.ch заглядывает за кулисы дипломатической службы: кто эти люди, как они попадают в профессию и что делают за пределами протокольных встреч и приемов?

1. Какое образование получают швейцарские дипломаты?

Каждый год министерство иностранных дел Швейцарии набирает молодых специалистов до 30 лет. У большинства есть опыт жизни за границей и отличное знание языков. Швейцарское гражданство — обязательное условие, двойное гражданство допускается.

Дипломатам приходится заниматься самыми разными вопросами и решать разные задачи. Поэтому кандидаты приходят из разных областей: права, экономики, медицины, инженерии, естественных наук. Университетский диплом — лишь часть отбора. Главное — умение быстро думать, перестраиваться и находить общий язык с людьми из разных культур. Это особенно важно, когда приходится переезжать каждые несколько лет и работать в непредсказуемых условиях. Раннее поступление на дипломатическую службу позволяет расти внутри системы и со временем достичь должности посла.

Еще в 1950-х швейцарское внешнеполитическое ведомство запустило тесты на прием в дипломатию — concours diplomatique — кандидаты проходили строгий отбор, включая письменные и устные экзамены. Тогда обязательным было юридическое образование.

Сегодня требования стали гибче: достаточно иметь степень магистра, а специальность может быть самой разной — от экономики до медицины. Такой подход помогает собирать команду с разным опытом и знаниями, а главное — с готовностью работать и в разных странах, и в разных отделах внутри самого министерства.

Благодаря такому подходу в дипломатию могут прийти как молодые, так и более опытные специалисты. Это похоже на систему в Канаде или СШАВнешняя ссылка, где начать дипломатическую карьеру можно и в зрелом возрасте. В этом Швейцария отличается от, скажем, России, Китая или ЯпонииВнешняя ссылка, где в дипслужбу обычно попадают сразу после учебы, а сменить профессию позже почти нереально.

2. Как часто швейцарских дипломатов направляют за границу?

От швейцарских дипломатов ждут гибкости — они должны быть готовы работать и в Берне, и за границей. Обычно раз в три-четыре года их переводят на новое место. Многие проводят часть службы в Женеве, где расположены штаб-квартиры международных организаций — ООН, ВОЗ, Красного Креста и других.

Примерно две трети дипломатов работают за пределами страны, остальные остаются в Берне.

Как устроена дипломатическая служба Украины, чем она похожа на швейцарскую — и в чем различия? Украинская дипслужба работает в условиях постоянных вызовов — от политических перемен до полномасштабной войны. С момента независимости в 1991 году она ориентирована на европейские стандарты. Если основа швейцарской дипломатии — нейтралитет, то украинская дипломатия делает ставку на евроатлантическую интеграцию, защиту территориальной целостности и международную поддержку. Интересно, что еще во времена Украинской Народной Республики (1917–1921) в Швейцарии открылось одно из первых украинских представительств в Европе. Дипмиссия УНР работала в Берне до 1926 года. А после распада СССР именно Швейцария одной из первых признала независимую Украину. Сегодня министерство иностранных дел Украины возглавляет министр, которого назначает президент по предложению премьер-министра. Но внешняя политика страны не сводится к решениям одного ведомства. На нее влияют сразу несколько центров — администрация президента, правительство, Верховная Рада и сам МИД. Это отличает украинскую модель, например, от российской, где все решается строго по вертикали. Швейцарские дипломаты — скорее посредники, эксперты по переговорам и конфиденциальным миссиям. Они работают тихо, часто оставаясь в тени. Украинским дипломатам сейчас приходится быть максимально публичными: они выступают в медиа, работают с парламентами, судами, международными организациями. За последние годы украинская дипломатия стала гораздо активнее, технологичнее и жестче в отстаивании интересов страны.

У Швейцарии 103 посольства за рубежом, 9 постоянных представительств, 225 консульств (включая почетные), 15 офисов по вопросам сотрудничества и еще 3 других типа представительств. Для сравнения: у Бельгии — 80 посольств, 297 консульств и 3 представительства.

В 2024 году в министерстве иностранных дел Швейцарии работали более 5300 человек. Среди них — 375 дипломатов, 472 сотрудника консульств, 295 специалистов по международному сотрудничеству и 2962 местных сотрудника и почетных представителей за границей.

3. Сколько новых дипломатов Швейцария принимает каждый год?

В Швейцарии стать дипломатом можно только через открытый конкурс. Его проводит Министерство иностранных дел раз в год. Прием заявок начался в конце мая. Главные требования: степень магистра, полученная в одном из швейцарских университетов или в признанном вузе ЕС или ЕАСТ, и высокий уровень владения языками. Нужно как минимум свободно говорить (уровень C1) на двух официальных языках страны — немецком, французском или итальянском — и на английском.

Кандидаты проходят шесть устных экзаменовВнешняя ссылка: по международному праву, конституционному устройству, политике, экономике, истории и общим вопросам. Кроме того, им предлагают написать аналитический текст на одну из двух предложенных тем. На это дается 90 минут, и задание выполняется онлайн.

Комиссия смотрит не только на знания, но и на то, откуда человек, как он думает, умеет ли держать себя в руках, ясно формулировать мысли и отстаивать свою точку зрения. В 2024 году подали заявки 211 кандидатов, но только 15 человек были приняты на службу — коэффициент отбора составил 7,1%. Следующий набор (concours diplomatique) проходил с 25 мая по 16 июня 2025 года.

4. Остаются ли швейцарские дипломаты действительно нейтральными?

Нейтралитет Швейцарии — тема постоянных споров и критики. Одни обвиняют страну в излишней пассивности, другие — в оппортунизме или в избыточном прагматизме, особенно в экономической сфере. Эти обвинения особенно усилились на фоне войны в Украине. Россия, например, заявила, что Швейцария утратила нейтралитет, встав на сторону Украины и оказывая ей поддержку. А дипломаты ЕС, напротив, приветствовали решение Швейцарии заморозить российские активы и присоединиться к санкциям.

Сотрудник службы безопасности дает представителям СМИ знак отойти в сторону, пока президент США Джо Байден (второй слева), госсекретарь США Энтони Блинкен (слева), президент России Владимир Путин (второй справа) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) встречаются на саммите США и России на вилле Ла Гранж в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года. Keystone

Для швейцарской дипломатии нейтралитет не означает отказа от позиции или молчания. У нее есть история введения санкций — как по собственной инициативе, так и в рамках решений Совета Безопасности ООН или в координации с Евросоюзом.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария присоединилась к санкционной политике ЕС, предоставила украинцам временную защиту и заморозила около 7,4 миллиарда швейцарских франков (примерно 8,9 миллиарда долларов) российских активов.

Несмотря на статус нейтрального государства, Швейцария имеет оборонную промышленность и производит боеприпасы и комплектующие, часть которых оказалась в Украине. Однако по швейцарскому закону странам, приобретающим швейцарское оружие, запрещено передавать его третьим сторонам, участвующим в военных конфликтах. Это правило с начала войны стало предметом жарких политических дебатовВнешняя ссылка внутри страны и за ее пределами.

5. Много ли зарабатывают швейцарские дипломаты?

Вопреки стереотипам, швейцарская дипломатия не путь к роскоши для большинства. Хотя послы и другие высокопоставленные дипломаты действительно могут получать до 31 000 швейцарских франков в месяц Внешняя ссылка(примерно 405 000 франков в год), это скорее исключение, чем правило.

Большинство начинают с годового дохода около 106 000 франков — примерно 8 185 франков в месяц до налогов и отчислений. Это больше, чем средняя зарплата по стране (81 456 франков в год), но не на порядок.

Работа дипломата требует немалых усилий. Это и длинные рабочие дни, и регулярные переезды — примерно раз в 3–4 года, и готовность работать где угодно: от благополучных городов вроде Женевы или Нью-Йорка до нестабильных регионов или совсем удаленных столиц.

Условия жизни и льготы сильно зависят от страны назначения: где-то они комфортные, где-то далеко не самые легкие. За внешним блеском дипломатии скрывается вполне будничная работа: переговоры, срочные вызовы, кризисы — и все это далеко не по графику.

Для сравнения: в 2025 году сотрудники дипломатической службы США зарабатывалиВнешняя ссылка от 34 454 до 162 672 долларов в год — в зависимости от должности. При работе за границей к этому добавлялись надбавки: за место службы (около 22,6%) и поправка на уровень доходов в частном секторе. В итоге зарплата могла доходить до 195 200 долларов в год — примерно на уровне швейцарских дипломатов.

Сколько зарабатывают дипломаты в разных странах мира?

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6. Кто отвечает за внешнюю политику Швейцарии?

В Швейцарии все устроено не так, как в странах с жесткой вертикалью властью. Министерство иностранных дел не подчиняется одному лидеру и не действует в интересах какой-то одной партии. Страна живет по принципу коллегиального управления: все семь членов Федерального совета, включая министра иностранных дел, имеют равные права и принимают решения вместе.

Это сильно отличает Швейцарию от таких стран, как Россия, Франция или США. В России, например, внешней политикой полностью управляет Кремль. Министр иностранных дел Сергей Лавров напрямую подчиняется президенту Владимиру Путину, и дипломатия управляется по вертикали, без автономии.

Во Франции тоже главный голос — у президента. Хотя министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро играет заметную роль (кстати, у него двойное гражданство — французское и швейцарское), ключевые решения принимает именно президент Эмманюэль Макрон.

В США Госдепартамент — мощная структура, но он тесно связан с Белым домомВнешняя ссылка. Например, Марко Рубио стал госсекретарем по назначению президента Дональда Трампа и фактически проводит его внешнеполитический курс.

В Швейцарии всё иначе. Здесь внешняя политика — результат общего подхода, а не воли одного человека или партии. Никто не решает в одиночку — ни министр, ни партия, ни ведомство. Программа внешней политики утверждается каждые четыре года, с началом нового состава парламента. В ней отражаются ключевые принципы: нейтралитет, децентрализация и осторожный баланс интересов.

Здесь не ставят на громкие заявления или геополитические амбиции. Внешняя политика Швейцарии — это не шоу, а часть устойчивой политической системы.

7. Ведет ли Швейцария закулисные переговоры?

Да, и это вовсе не миф. В последние месяцы Швейцария снова стала площадкой для неофициальных контактов: именно здесь проходили закрытые встречи между представителями США и РоссииВнешняя ссылка.

Хотя участники этих переговоров не обладали официальным дипломатическим статусом, многие из них имели солидный опыт в международной безопасности и переговорах. Встречи совпали с периодом смены власти в США и показали, что даже в нестабильной мировой ситуации Швейцария остается надежным местом для самых деликатных разговоров.

Посредничество — часть швейцарской дипломатической традиции. Уже много лет страна оказывает так называемые «добрые услуги» (от англ. good offices) — от представления интересов США в Иране и на Кубе до помощи в налаживании диалога между Турцией и Арменией. Именно в Швейцарии в 2009 году были подписаны Цюрихские протоколы (pdfВнешняя ссылка) — документы, которые могли бы стать шагом к дипломатическим отношениям между Анкарой и Ереваном.

Швейцария участвовала и в мирных переговорах между властями Колумбии и повстанцами из ФАРК. Ее роль в подготовке договоренностей в 2012 году помогла снизить напряженность в одном из самых долгих конфликтов в Латинской Америке.

Швейцария не просто предоставляет нейтральную территорию — она создает пространство, где стороны могут говорить откровенно. Именно эта атмосфера доверия делает ее незаменимой, когда официальная дипломатия заходит в тупик.

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Вирджини Манжен. Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo / нк / ап.

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