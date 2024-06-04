Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Вице-президент США Камала Харрис примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня 2024 года в горной резиденции Bürgenstock рядом с городом Люцерн, но на территории кантона Нидвальден.
Вместе с ней в Швейцарию приедет советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан. Как говорится в коммюнике Белого дома, распространенном в понедельник 3 июня 2024 года, Камала Харрис подчеркнет приверженность правительства США справедливому и прочному миру в Украине, который должен быть основан на суверенитете Украины, ее территориальной целостности и на принципах Устава ООН.
Вице-президент также «подтвердит факт поддержки США украинского народа, защищающего себя от российской агрессии». По мнению политического обозревателя швейцарского телеканала SRF Фреди ГштайгераВнешняя ссылка, замена президента США Джо Байдена на Камалу Харрис и Джейка Салливана не стала неожиданностью. В конце концов, президенты США редко ездят за границу, особенно в год выборов.
Показать больше
Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?
К редким событиям, которые им обязательно нужно посещать в любом случае, относятся саммиты НАТО, G7 и G20, а также встречи с главой китайского государства. Саммит в Бюргенштоке в эту категорию не входит. Именно поэтому Джо Байден после саммита G7 в Апулии сразу же полетит обратно в США на важное предвыборное мероприятие.
Тем не менее, отправляя вице-президента Камалу Харрис в Швейцарию, Дж. Байден хотя бы символически подчеркивает, что придает саммиту на Бюргенштоке большое значение, прежде всего с точки зрения дальнейшей поддержки Украины. Возможно, К. Харрис и не является тяжеловесом в его администрации, особенно в сфере внешней политики и политики безопасности.
Показать больше
Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам
Но зато таковым является советник по безопасности Джейк Салливан, глубоко вовлеченный в украинский вопрос. Отсутствие президента США, конечно же, связано и с тем, что никаких фундаментальных прорывов на Бюргенштоке ожидать не приходится. Другими словами, этот саммит не даст Дж. Байдену ничего такого, что он мог бы использовать для набора очков в рамках предвыборной кампании у себя дома. Если бы всё было иначе, он, вероятно, все-таки приехал бы в Швейцарию.
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
В своем заявлении парламентская фракция Швейцарской народной партии (SVP) требует, чтобы Россия получила официальное письменное приглашение на конференцию по Украине на Бюргенштоке. В этом заявлении, по информации телеканала SRFВнешняя ссылка, говорится, что конференция, которая состоится на следующей неделе, не должна превратиться в «одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружениям, а Федеральный совет, кабмин, несет ответственность за то, чтобы она не привела к дальнейшей эскалации напряженности».
Показать больше
Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты
Учитывая нейтралитет Швейцарии, указывают «народники», правительство страны должно обеспечить участие в конференции всех сторон конфликта, то есть также участие и российской стороны. Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) на сайте конференции пишет, что Россия не была приглашена для участия в саммите. Россия со своей стороны также неоднократно публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом мероприятии. С точки зрения SVP это является знаком того, что «швейцарский нейтралитет больше не признается всеми сторонами конфликта».
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.