Миротворцы ООН на Ближнем Востоке и Швейцария

В 2023 году Швейцария отметила 70 лет своей миротворческой деятельности. swissinfo.ch

Как сообщала ООН в начале октября 2024 года израильские танки протаранили ворота базы Временных сил ООН в Ливане на юге страны и вошли на ее территорию. Портал SWI swissinfo рассматривает роль Временных сил ООН в Ливане и Швейцарии в рамках ближневосточного политического процесса.

11 минут

Первоначально ВСООНЛВнешняя ссылка были учреждены Советом Безопасности ООН в марте 1978 года в целях подтверждения вывода из Ливана израильских войск, восстановления международного мира и безопасности и оказания помощи ливанскому правительству в возвращении его эффективной власти в этом районе. Данный мандат пришлось дважды корректировать в связи с событиями 1982 и 2000 годов.

После кризиса июля-августа 2006 года СБ ООН увеличил численность Сил и постановил, что в дополнение к их первоначальному мандату ВСООНЛ будут, в числе прочего, осуществлять наблюдение за прекращением боевых действий, сопровождать ливанские вооруженные силы и оказывать им поддержку в ходе их развертывания во всех южных районах страны, а также оказывать помощь для содействия обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и добровольного и безопасного возвращения перемещенных лиц.

Внешний контент Embed:

В состав ВСООНЛ входят военнослужащие и полицейские, прикомандированные для работы в ООН, небольшой процент персонала составляют гражданские лица. В число европейских стран, вносящих свой вклад в работу UNIFIL, входят Италия, Франция, Испания и Ирландия. Италия — на данный момент крупнейшая западная страна по количеству военнослужащих в составе этого ограниченного контингента (почти 900 солдат). Индонезия, однако, в целом за всю историю предоставила больше всего военнослужащих (1 231 человек).

Как эволюционировала миссия ВСООНЛ?

На протяжении десятилетий ВСООНЛ сталкивались с серьезными проблемами. Изменения в ее характере её мандата отражали развитие военно-политической ситуации в отношениях между Израилем и Ливаном. В июне 1982 года Израиль начал второе вторжение в Ливан, начав создавать зону безопасности на юге страны Ливана при поддержке подконтрольной ему «Армии Южного Ливана» («Джайш Лубнан аль-Джануби», АЮЛ), среди военнослужащих которой доминировали христиане. Свое существование армия прекратила в 2000 году.

Поддерживаемая Ираном «Хезболла» возникла в ходе сопротивления второй израильской оккупации и стала мощным политическим и военным игроком на политической сцене Ливана. О своем полном уходе из Ливана Израиль объявил в апреле 2000 года. К маю этого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела свои подразделения с юга Ливана, а затем ООН установила там так называемую «голубую линию», ознаменовав тем самым окончание оккупации. В октябре того же года Совет Безопасности ООН одобрил это событие Резолюцией 1310, мотивируя при этом Ливан усилить свое собственное присутствие на юге страны, который к тому времени стал оплотом «Хезболлы».

В 2006 году, после войны между Израилем и «Хезболлой», Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1701, значительно расширившую мандат ВСООНЛ. Теперь он включал в себя увеличение численности контингента до 15 000 военнослужащих, а также создание морской оперативной группы помощи ливанским ВМС с целью мониторинга ситуации в прибрежных водах и предотвращения незаконных поставок вооружений в регион.

В чем разница между ВСООНЛ и ОНВУП?

ВСООНЛ действуют в более широких рамках Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУПВнешняя ссылка), предоставляющего военных наблюдателей для поддержки миротворческих операций на Ближнем Востоке — при активном участии Швейцарии. Орган ООН учрежден в июне 1948 года для оказания помощи посреднику и Комиссии по перемирию в наблюдении за перемирием в Палестине, к которому призвал Совет Безопасности.

С момента своего создания ОНВУП выполнял различные задачи, поставленные перед ним Советом Безопасности ООН, включая наблюдение за прекращением огня в зоне Суэцкого канала и на Голанских высотах после арабо-израильской войны в июне 1967 года. В настоящее время ОНВУП оказывает помощь и содействие Силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННРВнешняя ссылка) и Временным силам Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в выполнении стоящих перед ними задач. Группы наблюдателей размещены в Бейруте и Каире, отделения связи — в Аммане и городе Газа.

Показать больше

Показать больше Министр правительства Швейцарии помянул жертв ХАМАС Этот контент был опубликован на Швейцарский министр экологии, транспорта и коммуникаций Альберт Рёшти принял участие в поминальной службе по жертвам терактов ХАМАС. Читать далее Министр правительства Швейцарии помянул жертв ХАМАС

ОНВУП также предоставил военных наблюдателей для работы на первоначальном этапе таким миссиям, как Миссия добрых услуг Организации Объединенных Наций в Афганистане и Пакистане (ЮНГОМАПВнешняя ссылка), Ирано-иракская группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций (ИИГВНООНВнешняя ссылка), Ирако-кувейтская миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению (ИКМООННВнешняя ссылка) и Силы Организации Объединенных Наций по охране (СООНОВнешняя ссылка) на территории стран бывшей Югославии (действовала с 1992 по 1995 год).

С какими проблемами сталкиваются ВСООНЛ в настоящее время?

С начала октября 2024 года, то есть с момента начала операции Израиля по уничтожению «Хезболлы», ВСООНЛ уже по меньшей мере два десятка раз становились на юге Ливана объектом внешнего боевого воздействия. «Хезболла» и Израиль с момента начала войны в Газе в октябре 2023 года вели постоянные перестрелки, например, 29 октября 2024 года ракета, выпущенная, вероятно, «Хезболлой» или связанной с ней группировкой, поразила штаб-квартиру ВСООНЛ на юге Ливана. Ракета разрушила автомастерскую, вызвав локальный пожар, восемь миротворцев, австрийские солдаты, получили незначительные ранения.

Израильское наземное наступление в Ливане также неоднократно ставило миротворцев ООН под удар. Так, 7 ноября 2024 года шесть малазийских миротворцев при пересечении КПП на автобусе ООН были ранены в результате удара, нанесенного израильским боевым беспилотником. В машине сопровождения были убиты три человека. На следующий день ВСООНЛ заявили, что для разрушения забора и бетонной заградительной конструкции на одном из миротворческих блокпостов военнослужащие ЦАХАЛ использовали «экскаваторы и бульдозеры».

Показать больше

Показать больше Швейцария запретит ХАМАС на пять лет Этот контент был опубликован на Швейцария намерена запретить ХАМАС сроком на пять лет, разработав для этого соответствующий законопроект. Читать далее Швейцария запретит ХАМАС на пять лет

ВСООНЛ считают такие действия «преднамеренными». В октябре 2024 года они обвинили израильские войска в нарушении Резолюции Совета Безопасности ООН 1701, в которой говорится о прекращении военных действий между Израилем и Хезболлой. ВСООНЛ указали на многочисленные случаи нанесения Израилем «прицельных ударов на поражение» по персоналу контингента, что привело к ранениям личного состава и к повреждению имеющейся инфраструктуры.

Израиль отвергает все обвинения и говорит в том, что он не выбирает намеренно миротворцев ООН в качестве мишени. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении от 14 октября 2024 года заявил, что ВСООНЛ должны «временно уйти из-под удара». Согласно заявлению ВСООНЛ, ЦАХАЛ также неоднократно требовал от миссии ООН «освободить свои позиции вдоль „голубой линии“ и намеренно наносил ущерб позициям ООН».

В октябре 2024 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что нападения на ВСООНЛ «могут представлять собой факт военного преступления». Миротворческая миссия заявляет, что планирует оставаться на местах, даже несмотря на давление, оказываемое на нее и на страны, предоставляющие для неё свои воинские подразделения.

Какова роль Швейцарии в миротворческой деятельности ООН?

Швейцария не принимает непосредственного участия ни в миссии ВСООНЛ в Ливане, ни в миссии СООННР на Голанских высотах. Дэниел Зеклер (Daniel Seckler), пресс-атташе SWISSINT, Международного командования Швейцарских Вооруженных сил, разъяснил ситуацию в электронном письме на адрес SWI swissinfo следующим образом: «Единственная миссия на Ближнем Востоке, в которой задействован швейцарский военный персонал, это миссия UNTSO/ONUST*».

Внешний контент

В задачи SWISSINTВнешняя ссылка входит выполнение миротворческих миссий Швейцарии за рубежом в соответствии с Федеральной конституцией и соответствующим законодательством страны. Эта миссия является одной из трех основных миссий Швейцарских Вооруженных сил в качества национальной армии. Швейцария направляет невооруженных военных наблюдателей и офицеров связи в миротворческие операции ООН по всему миру начиная с 1990 года.

В настоящее время в таких миссиях в 18 странах в звании от рядового до генерал-майора участвуют почти три сотни мужчин и женщин со швейцарским гражданством. В рамках ОНВУП военный персонал из Швейцарии размещен в Израиле (три сотрудника, включая главу миссии), Сирии (шесть сотрудников), Ливане (три человека) и Египет (один человек). В Иордании, хотя она тоже входит в зону деятельности и ответственности ОНВУП, швейцарского персонала нет.

В октябре 2021 года Генсек ООН назначил швейцарского генерал-майора Патрика Гоша (Patrick Gauchat) главой миссии ОНВУП. И так впервые в истории швейцарский офицер возглавил миротворческую миссию ООН. Посмотрите ниже наше видео-интервью с новым главой ОНВУП Патриком Гоша из Швейцарии о проблемах мониторинга режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

Примечание:

*Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), основанный в 1948 г., является постоянной миротворческой миссией ООН по поддержанию режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Она возникла на основании Резолюции Совета Безопасности ООН 50, принятой 29 мая 1948 года.

Англоязычная оригинальная версия отредактирована Линдси Джонстнон (Lindsey Johnstone/ds/livm), русскоязычная оригинальная версия подготовлена и проверена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика