Миссия (почти) невыполнима: Швейцария и кризис доверия в ОБСЕ

Швейцария скоро опять возглавит ОБСЕ — и перед ней встаёт вопрос: имеет ли эта организация ещё хоть какой-то смысл? Keystone / Peter Klaunzer

Российское вторжение в Украину — это лишь одна из проблем, с которыми сталкивается сегодня ОБСЕ, как раз и созданная для того, чтобы улаживать разногласия между странами и укреплять их взаимное доверие.

12 минут

В 2026 году Швейцария вновь возьмет на себя обязанности председателя ОБСЕ и на Швейцарию, в связи с этим, возлагаются серьёзные надежды. Свои причины согласиться со швейцарским председательством были и у Москвы.

Что такое ОБСЕ — простыми словами

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — площадка межгосударственного диалога по вопросам безопасности. Это крупнейшая региональная организация, объединяющая 57 государств мира. Понятие «безопасность» в понимании ОБСЕ трактуется очень широко: речь идет не только о предотвращении вооружённых конфликтов и контроле над вооружениями, но и о таких темах, как права человека, верховенство права, свобода слова и честные выборы.

Внешний контент

Один из ключевых принципов работы ОБСЕ — принцип консенсуса. Это означает, что для принятия любого решения все страны-участницы должны либо согласиться с ним, либо хотя бы не возражать против него. С одной стороны, это даёт возможность учитывать мнение каждого, с другой — часто серьёзно замедляет процесс принятия решений. В состав ОБСЕ входят не только европейские страны, но также США, Канада и государства Центральной Азии. Вместе они охватывают значительную часть северного полушария.

Как возникла ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально существует с 1 января 1995 года. Она стала итогом «перезагрузки» на новом историческом этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое действовало ранее, корни же СБСЕ уходят ещё во время холодной войны. Напомним: 1 августа 1975 года в Хельсинки 35 европейских государств, а также США и Канада, договорились соблюдать базовые принципы мирного сосуществования: государственный суверенитет, неприкосновенность границ и права человека.

Текст, в котором были изложены эти принципы, обсуждался в Женеве на протяжении двух лет. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года маркировало переломный этап в истории Европы, следствием чего стала разработка в 1990 году так называемой Парижской хартии для новой Европы — все были убеждены, что настал «конец истории», что противостояние двух военно-политических блоков и конфронтация Востока и Запада навсегда остались в прошлом.

Одним из ключевых положений Парижской Хартии стало обещание государств защищать права человека и основные свободы как «наипервейшую обязанность» любых правительств. Кроме того, в документе подчёркивалось, что демократия — это единственно возможная форма правления для стран-участниц Хартии.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров Этот контент был опубликован на Полвека «Хельсинкским принципам»: как они возникли, каковы их уроки и какую роль сыграла Швейцария? Читать далее Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров

Какие структуры входят в состав ОБСЕ

1 января 1995 года государства-участники преобразовали прежнее Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в полноценную Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Вместе с новым названием появилась и новая институциональная структура. Был создан Генеральный секретариат, руководитель которого избирается сроком на три года. В Вене начал работу Постоянный совет, в который входят делегации всех стран-участниц.

Постепенно структура ОБСЕ усложнялась: появилась Парламентская ассамблея (ПА ОБСЕВнешняя ссылка), объединяющая 323 депутата национальных парламентов; её секретариат расположен в Копенгагене. В Варшаве начало работу Бюро по демократическим институтам и правам человека (ODIHR / БДИПЧ) — один из ключевых органов ОБСЕ, в том числе отвечающий за наблюдение за выборами.

Среди других важнейших структур — Представитель по вопросам свободы СМИ (базируется в ВенеВнешняя ссылка) и Верховный комиссар по делам национальных меньшинствВнешняя ссылка, чья штаб-квартира находится в Гааге. Как и прежде, все решения в ОБСЕ принимаются по принципу консенсуса: ни одна страна не должна возражать — только в этом случае решение может вступить в силу. Даже один голос «против» способен заблокировать любой итоговый документ.

Где действует ОБСЕ

Большая часть сотрудников и ресурсов ОБСЕ задействована в рамках так называемых «полевых миссий» (field operations) в странах Юго-Восточной Европы, Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Каждая из этих операций организуется на основе консенсуса всех государств-участников ОБСЕ и утверждается отдельным мандатом.

Показать больше

Мнение Показать больше Внешняя политика Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги» Этот контент был опубликован на С исторической точки зрения нейтралитет не является ни необходимым, ни достаточным условием для успешного предоставления так называемых «добрых услуг». Читать далее Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги»

Организация занимается содействием урегулированию затяжных конфликтов, таких как ситуация в Приднестровье (Transnistrian Settlement Process) или Нагорном Карабахе. Совместно с ООН и Европейским союзом ОБСЕ выступает сопредседателем Женевских международных дискуссий (Geneva International Discussions) — переговорного формата, созданного после конфликта в Грузии в августе 2008 года.

Одной из наиболее масштабных и известных инициатив организации стала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, SMM), работавшая в стране с 2014 по 2022 год. Её мандат не был продлён из-за отсутствия консенсуса среди государств-участников после начала полномасштабной войны.

Переживает ли ОБСЕ кризис?

Да, и притом беспрецедентный. По крайней мере, к такому выводу приходит Александер Греф (Alexander Graef), старший научный сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH) и эксперт по международным отношениям Университета Санкт-Галлена (Universität St. Gallen). В опубликованном в марте 2025 года исследовании он пишет:

«С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ОБСЕ переживает глубокий кризис. Россия и Беларусь грубо нарушили ключевые нормы Хельсинкского заключительного акта 1975 года (Schlussakte von Helsinki) и тем самым серьёзно подорвали роль ОБСЕ как инструмента международного доверия и диалога. Хотя организация и не может навязывать никому свои решения, она всё равно остаётся потенциально важной площадкой для межгосударственного диалога».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ Этот контент был опубликован на В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Читать далее В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ

При этом агрессия России против Украины — лишь одна из проблем, с которыми сталкивается ОБСЕ. Другая проблема — систематическое блокирование Россией и Беларусью ключевых решений организации, от утверждения бюджета и продления мандатов полевых миссий до назначения следующей страны‑председателя. Согласно исследованию, опубликованному в октябре 2023 года в журнале Global Studies Quarterly, ОБСЕ «страдает от кризиса легитимности, который поставил её на грань утраты политического значения». Причины этого кризиса, по мнению исследователей, кроются в «институциональных слабостях и расхождении интересов стран-участниц ОБСЕ».

Что означает этот кризис?

По мнению Хосе Анхеля Лопеса Хименеса (José Ángel López Jiménez), координатора академических программ в сфере международного права и международных отношений Папского университета Комильяс (Universidad Pontificia Comillas), трудности ОБСЕ стоит рассматривать в контексте общей глобальной нестабильности, характерной для нашего времени. С его точки зрения, распад возникшего после окончания Второй мировой войны биполярного миропорядка качественно ослабил влияние таких организаций, как ООН и ОБСЕ. Сегодня государства всё чаще предпочитают действовать в одиночку, а попытки договориться буксуют. «С момента создания ОБСЕ в 1995 году глобальный контекст её деятельности радикально изменился», — подчёркивает эксперт.

Лопес Хименес и сам критиковал ОБСЕ в прошлом, например, за неэффективное участие в урегулировании конфликта в Приднестровье, но и он признаёт, что в таких кризисных точках, как Южная Осетия и Нагорный Карабах, она все-таки сумела сыграть значимую роль. Тем не менее, по его словам, ОБСЕ всё чаще сталкивается с весьма ограниченными возможностями реализации своего потенциала. Подобно ООН, в рамках которой уже фактически парализована работа таких ключевых органов, как Совет Безопасности, ОБСЕ становится всё труднее эффективно выполнять свои задачи. «Проблема касается не только ОБСЕ как отдельной структуры. Это проявление общего кризиса систем многостороннего и регионального сотрудничества», — заключает Лопес Хименес.

Сохраняет ли ОБСЕ сегодня практическую ценность?

«Именно сейчас, когда на наших глазах вновь формируются противостоящие военно-политические блоки, важно, чтобы такие переговорные площадки, как ОБСЕ, продолжали работать и оставались заметны на международной арене». Так считает Лукас Рено (Lucas Renaud), эксперт по швейцарской и евроатлантической безопасности Центра исследований проблем безопасности (Center for Security Studies, CSS) при швейцарской Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich).

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) во время церемонии в Белом доме 8 августа 2025 года в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна (Nikol Pashinyan) и президента Азербайджана Ильхама Алиева (Ilham Aliyev) демонстрирует подписанное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве США. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Хосе Анхель Лопес (José Ángel López) выделяет основные направления деятельности организации: пограничный контроль, борьбу с торговлей людьми, противодействие терроризму и мониторинг соблюдения режимов прекращения огня. «Это действительно ключевые области работы ОБСЕ», — отмечает он. Преодолеть нынешний тупик, подчёркивает Александр Греф (Alexander Graef), можно лишь при наличии решительного политического руководства и дипломатии, действующей сразу на нескольких уровнях. Опыт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ / KSZE) времён холодной войны показывает: неформальные инициативы — особенно исходящие от нейтральных государств — способны помочь найти выход из тупика.

Чего ждать от швейцарского председательства в ОБСЕ в 2026 году?

Швейцарии, подчёркивает Лукас Рено (Lucas Renaud), принципиально важно прямо указать, что Россия нарушила все базовые принципы Хельсинкского заключительного акта. При этом он не советует исключать Москву из этой организации: в эпоху кризисов, войны и политического раскола жизненно важно сохранять этот переговорный канал открытым. Но, добавляет Лукас Рено, недопустимо, чтобы переговоры превращались для России в «фиговый листок» и в инструмент затягивания процесса консультаций без реального интереса к конечному результату. Сохранять за Россией место за столом переговоров — шаг прагматичный. Так считает Хосе Анхель Лопес. Однако он напоминает, что Москва согласилась на швейцарское председательство прежде всего из желания ослабить собственную внешнеполитическую изоляцию.

Читайте также:

Показать больше

Мнение Показать больше Внешняя политика Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году Этот контент был опубликован на Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер о возможных сценариях и стратегии подготовки Берна к этой роли. Читать далее Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

Он также обращает внимание и на Соединённые Штаты. Вашингтон, по его словам, откровенно рассчитывал на Нобелевскую премию мира, приписывая себе достижения в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, хотя на самом деле это был результат работы ОБСЕ. Поэтому, подчёркивает эксперт, этой организации необходимо активнее вести информационную работу, сделав свои усилия более заметными, используя при этом потенциал Международной Женевы. Ситуация сегодня, заключает Хосе Анхель Лопес, опасна и напоминает межвоенный период 1930-х годов: «Либо международное сообщество возвращается к разуму и к моделям сотрудничества, доказавшим свою эффективность, либо кантовский идеал вечного мира будет окончательно разрушен — и тогда проиграют все».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине Этот контент был опубликован на Для успеха возможного перемирия в Украине необходимы чёткие договорённости и надёжная система мониторинга. Читать далее Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch